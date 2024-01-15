Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bir fotoğraf 4 Türkiye güzeli; Sibel Tan, Begüm Özbek, Esin Moralıoğlu ve Deniz Pulaş... - Magazin haberleri

        Bir fotoğraf 4 Türkiye güzeli

        1988 Best Model Of Turkey birincisi Sibel Tan, yıllarca aynı podyumu paylaştığı meslektaşları Begüm Özbek, Esin Moralıoğlu ve Deniz Pulaş'a çağrıda bulundu. Arkadaşlarıyla yıllar önce çektirdiği fotoğrafı yayımlayan Tan, "Hey kraliçeler! Aynı pozu vermeye var mısınız? Var mı böyle 4 model ve kraliçe? Zamansız modeller, arkadaşlar, dostlar..." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1988 Best Model Of Turkey'de birinci olan Sibel Tan, son paylaşımıyla takipçilerini adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

        2

        Sibel Tan, yıllarca aynı podyumu paylaştığı Türkiye güzelleri; Begüm Özbek (1989 Best Model Of Turkey birincisi) Esin Moralıoğlu (1990 Best Model Of Turkey birincisi) ve Deniz Pulaş’a (1991 Best Model Of Turkey birincisi) çağrıda bulundu.

        3

        "KRALİÇELER AYNI POZU VERMEYE NE DERSİNİZ?"

        Begüm Özbek, Esin Moralıoğlu ve Deniz Pulaş ile yıllar önce çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Sibel Tan, arkadaşlarına "Hey kraliçeler! Aynı pozu vermeye var mısınız? Var mı böyle 4 model ve kraliçe?" sözleriyle seslendi.

        4

        "TACIMIZI GURURLA TAŞIDIK"

        Sibel Tan, ayrıca "Zamansız modeller, arkadaşlar, dostlar... Her daim tacımızı kalbimizde gururla taşıdık" ifadelerini kullandı

        Fotoğraflar: Instagram, Depo

        #Sibel Tan
        #begüm özbek
        #Esin Moralıoğlu
        #deniz pulaş
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi