Bir fotoğraf 4 Türkiye güzeli
1988 Best Model Of Turkey birincisi Sibel Tan, yıllarca aynı podyumu paylaştığı meslektaşları Begüm Özbek, Esin Moralıoğlu ve Deniz Pulaş'a çağrıda bulundu. Arkadaşlarıyla yıllar önce çektirdiği fotoğrafı yayımlayan Tan, "Hey kraliçeler! Aynı pozu vermeye var mısınız? Var mı böyle 4 model ve kraliçe? Zamansız modeller, arkadaşlar, dostlar..." ifadelerini kullandı
1988 Best Model Of Turkey'de birinci olan Sibel Tan, son paylaşımıyla takipçilerini adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
Sibel Tan, yıllarca aynı podyumu paylaştığı Türkiye güzelleri; Begüm Özbek (1989 Best Model Of Turkey birincisi) Esin Moralıoğlu (1990 Best Model Of Turkey birincisi) ve Deniz Pulaş’a (1991 Best Model Of Turkey birincisi) çağrıda bulundu.
"KRALİÇELER AYNI POZU VERMEYE NE DERSİNİZ?"
Begüm Özbek, Esin Moralıoğlu ve Deniz Pulaş ile yıllar önce çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Sibel Tan, arkadaşlarına "Hey kraliçeler! Aynı pozu vermeye var mısınız? Var mı böyle 4 model ve kraliçe?" sözleriyle seslendi.