Bir günde dört mevsimin yaşandığı kentimiz!

Her hafta yeni mekanları gezdiklerini anlatan Fatma Cumhur, "Arkamızda karlı güzel bir göl manzarası var. Etkinlik yapmak için güzel bir yer. Harika bir zaman geçiriyoruz. Böyle ortamları görmek, keşfetmek her zaman keyif veriyor. Buraları gördüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.