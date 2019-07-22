Çin, dünyanın ilk elektronik borsası olan Nasdaq'a kendi teknoloji endeksini açarak cevap verdi. Başkan Şi'nin önceki yıl duyurduğu Star Market olarak bilinen Şangay borsasının yeni kolu ilk gününde flaş bir başlangıç yaptı.

25 hissenin işlem gördüğü endeks ilk işlem gününde yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı. Yarı iletken üreticilerinden Anji Microelectronics'in hisseleri ise uçuşa geçerek sabah erken işlemlerde yüzde 500'ün üzerinde arttı.

Çin, yeni borsası için regülasyonlarda da önemli değişiklikler yaptı. ABD'de IPO olarak bilinen halk arz yöntemini benimseyen Star'da fiyatlama ve zamanlama açısından yatırımcı ve arz edene daha fazla kontrol imkanı tanındı.

Ayrıca ilk kez, belirli bir büyüklüğün üzerinde olmak kaydıyla, zarar eden şirketlerin de borsaya kote olmasına izin verildi. Kâr edemeyen şirketlerin teknoloji borsasına girebilmesi için gelirlerinin en az yüzde 15'ini ar-ge çalışmalarına ayırması da yeterli olacak.

6 KİLİT ENDÜSTRİ BELİRLENDİ

Bugün işlem görmeye başlayan 25 şirketin 24'ü ilk kez borsada yer alıyor ve halka arzdan elde edilen gelir 37 milyar yuan yani 5.5 milyar dolara yakın. Endekste listelenen şirketler arasında yapay zeka, bioteknoloji, elektrokli araba bataryası üreticileri ve hızlı tren tedarikçileri gibi bulunuyor. Şangay Borsası, 100 şirketin de halka arz için beklediğini açıkladı. Bireysel yatırımcı cephesinde ise en az 500 bin yuan varlık ve 2 yıl işlemcilik deneyimi aranıyor.

Pekin yönetimi, Star sayesinde Alibaba ve Tencent gibi Çinli yüksek teknoloji şirketlerinin New York ve Hong Kong borsalarından ülkeye dönmesini umuyor.

Şi yönetimi uzun süredir Çinli şirketlerin gerek teknoloji gerekse de sermaye olarak dışarıya bağımlılığını düşürmek istiyor ve ABD ile yaşanan ticaret savaşı sonrası Huawei'nin başına gelenler sonrasında çalışmalar hızlandırıldı.

Çin, 2009 ve 2013 yıllarında da Nasdaq'a alternatif yaratmak istemiş ancak hisselerdeki sınırlı işlem ve yeterli kaliteye sahip kotasyonların azlığı nedeniyle başarılı olamamıştı ancak Star'ın farklı olabileceği belirtiliyor.

İlk kez Çinli bir başkan endeks açarken Çin'in gelecekte teknolojik bir güç olmak için stratejik öneme sahip 6 gelişen endüstride faaliyet gösteren yenilikçi şirketleri öne çıkarmaya çalışacak.

Söz konusu endüstriler akıllı perakende, yeni nesil bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, bioteknoloji, havacılık ve uzay endüstrisi ile yeni maddeler olarak belirlenirken ülkenin 2025 inisiyatifi ve 5 yıllık planına da dahil edildi.