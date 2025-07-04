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        Bir haftadır kayıp kişiden acı haber

        Konya'da bir haftadır kayıp olarak aranan Turgut Güneş, boş arazide ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:41
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        Bir hafta sonra acı haber
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        Konya'nın Altınekin ilçesi Dedeler Mahallesi'nde oturan Bekir Güneş, 28 Haziran'da saat 01.00 sıralarında polis merkezine giderek, oğlu Turgut Güneş'in 27 Haziran'da öğle saatlerinde evden ayrıldığını, bir daha geri dönmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını söyledi.

        Kayıp başvurusunun ardından polis, Turgut Güneş'in bulunması için çalışma başlattı. Kayıp olarak aranan Güneş, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Sulutas Mahallesi'ndeki boş arazide ölü bulundu.

        Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Güneş'in ölümünü araştırmak için çalışma başlattı.

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