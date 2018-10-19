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Bir hayvan katliamı haberi de K.Maraş'tan geldi!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, bir tilkiyi öldürüp ayaklarından trafik levhasına astı. Ölü tilkiyi görenler, olaya büyük tepki gösterdi

19.10.2018 - 09:43 | Güncelleme: DHA

Yurt genelinde hemen hemen her gün yaşanan hayvana yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Yaşanan son acı olayın adresi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi oldu. Yeniköy Mahallesi sakinleri, yol kenarındaki trafik levhasında ayaklarından asılı ölü tilkiyi görünce büyük şok yaşadı.

"BUNU YAPAN İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ"

DHA'da yer alan habere göre mahalle sakinlerinden Niyazi Avcı, tilkiyi öldürüp asanlara sert tepki gösterdi. Tilkiyi bulunduğu yerden indirdiğini ve gören herkesin kendisi gibi tepki gösterdiğini belirten Avcı, "Bunu yapan her kim olursa olsun insanlıktan nasibini almamış. Ne olursa olsun sonuçta o da bir canlıdır" diye konuştu.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 dakika önce
    ya anlayamıyorum. ağzı söylemez dili konuşmaz Allahın yarattığı bu zavallılardan ne ister bu caniler.
  • Misafir 7 dakika önce
    Bu tür sapıkları uzunca bir süre hapse tıkmak lazım.
  • Misafir 21 dakika önce
    amaci konusulmak olabilir bu tur sapiklarin
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