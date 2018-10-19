Yurt genelinde hemen hemen her gün yaşanan hayvana yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Yaşanan son acı olayın adresi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi oldu. Yeniköy Mahallesi sakinleri, yol kenarındaki trafik levhasında ayaklarından asılı ölü tilkiyi görünce büyük şok yaşadı.

"BUNU YAPAN İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ"

DHA'da yer alan habere göre mahalle sakinlerinden Niyazi Avcı, tilkiyi öldürüp asanlara sert tepki gösterdi. Tilkiyi bulunduğu yerden indirdiğini ve gören herkesin kendisi gibi tepki gösterdiğini belirten Avcı, "Bunu yapan her kim olursa olsun insanlıktan nasibini almamış. Ne olursa olsun sonuçta o da bir canlıdır" diye konuştu.

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