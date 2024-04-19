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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kadın, 2 kadını bıçaklamıştı! Flaş gelişme - Adana son dakika haberleri

        Bir kadın, 2 kadını bıçaklamıştı! Flaş gelişme!

        Adana'da, Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan 24 yaşındaki Betül A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken adliyeye sevk sırasında, "Bana baş kaldıran adamın başını keserim" diye tehditler savurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:34
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        Bir kadın, 2 kadını bıçaklamıştı! Flaş gelişme!
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        Adana'da edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi’ndeki Furkan Nesli Derneği’nde 17 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre derneğe giden Betül A. (24) Sevda S. ve Hatice K.’yi bıçakla yaraladı.

        SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, saldırganı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

        YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

        Yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        "BU SÖZE ÇOK SİNİRLENDİM"

        Polis merkezine götürülen Betül A. ifadesinde, "Sosyal medyadan dernek üyeleri ile görüştüm. Beni derneğe çağırdılar. Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce 'bu kadın deli, açmayın' dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

        "BAŞ KALDIRAN ADAMIN BAŞINI KESERİM"

        Betül A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, "Ben Semra Kuytul'un peşini bırakmayacağım. Bana baş kaldıran adamın başını keserim" dedi. Adliyeye sevk edilen Betül A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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