Bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Şanlıurfa'da bir kadın, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında oturan Leyla Örün'den haber alamayan yakınları evine gitti.
Kadının kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Kapının açılmasıyla eve giren ekipler, kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.