Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

        Şanlıurfa'da bir kadın, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında oturan Leyla Örün'den haber alamayan yakınları evine gitti.

        Kadının kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Kapının açılmasıyla eve giren ekipler, kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #kadın cinayeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Kayıp mezar soruşturması! 18 yıl önce öldürüldü, defin yeri bulunamıyor
        Kayıp mezar soruşturması! 18 yıl önce öldürüldü, defin yeri bulunamıyor
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
        Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir?
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu