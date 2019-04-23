Bursa'nın İnegöl ilçesi Kümeevler Mahallesi'ndeki ormanlık olanda, dün meydana gelen olayda Özkan D. (26),Murat S. (29) ve Tuğçe B. (21) adlı arkadaşlar, birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Özkan D. ile Murat S. arasında, iddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Murat S., otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Özkan D.'ye ateş etti.

VURULDUĞUNU HABER VERDİ

DHA'da yer alan habere göre karnından ve bacağından yaralanan Özkan D. yere yığılırken, Murat S. ile Tuğçe B. ise otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Özkan D., cep telefonuyla sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Özkan D.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Murat S. ile Tuğçe B.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Tuğçe B.'nin ilk ifadesinde, Özkan D. ile aralarında sorun olmadığını öne sürüp, "Ben vurdum" dediği öğrenildi. Tuğçe B. ve Murat S., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.