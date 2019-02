29 | 39

ZAHİRE DÜKKANINA ATMACALI KORUMA

Trabzon'un Of ilçesinde Yüksel Öztel isimli esnaf, zahireleri güvercinlerden dükkanının önüne atmaca bağladı. Öztel, "Önceden dükkânın önünde her sabah sergiledikleri açık mısır, pirinç, bulgur çuvallarına konan güvercinleri kovalamak hayli vaktimizi alıyordu. Atmacayı koyduktan sonra bir haftadır güvercinler semtimize bile uğramıyor. Hem biz hem de her gün balkon ve pencere önü yıkamak zorunda kalan komşularımız rahat bir nefes aldı" dedi.