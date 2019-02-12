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ÇOCUĞU ÜŞEMESİN DİYE 'DOLAPDURAK'
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir vatandaş eski bir buzdolabından dolmuş durağı yaptı. Karadeniz insanın sivri zekası dedirtecek olay Yeniköy Mahallesi Aydınlık Sokak'ta meydana geldi. Nuri Irmaklı (52) isimli vatandaş çocuğunun her sabah okul servisini soğukta beklememesi için ilginç bir yönteme başvurdu. Okula giden çocuğunun ve vatandaşların üşümemesi için içinde tek kişinin oturabileceği eski bir buzdolabını dolmuş durağı yaptı. Durağı ilk gördüğünde kendisinin de şaşırdığını söyleyen Yeniköy Mahalle Muhtarı Adem Çiftçi, "Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Bizim yapmamız gerekeni Nuri ağabey kendisi yapmış. Onun burada kendi çocuğu var okula gidiyor. O da her sabah çocuğum soğukta, yağmur altında kalıyor diye böyle bir yönteme başvurmuş. Herkesin aklına gelmez ama ilk defa böyle bir durak görünce ben de şaşırdım" dedi. Mahalleye giren vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemezken, bazı vatandaşlar durak olarak kullanılan dolapla fotoğraf çektiriyor.
DOLAPLA FOTOĞRAF
Mahalleye giren vatandaşlar ise 'durakdolap'ı şaşkınlığını gizleyemezken, bazı vatandaşlar durak olarak kullanılan dolapla fotoğraf çektiriyor.
KARLI VE BUZLU YOLLARA TAHTA ARABA'
Doğu Karadeniz'in en çok ziyaret edilen turistik mekanlarından olan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırlarındaki Uzungöl'de turizmci Mehmet İnan'ın gezinti amacıyla yaptırarak bir süredir kullandığı "tahta araba", sahibini, karlı ve buzlu yolda da memnun etti. Uzungöl'de kar ve buzla kaplı yolda kar lastiği ve zinciri olmadan rahatlıkla ilerleyen tahta araba, farklı görüntüsü sebebiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
ANCAK RUHSAT ALAMADI
İlginç araç, Mehmet İnan'ın, bir süre önce kentin Köprübaşı ilçesinde oturan marangoz arkadaşı Mustafa Kaya'dan Karadeniz'in kıvrak zekasını yansıtan bir araç yapmasını istemesiyle ortaya çıktı. Ancak 4 vitesli araç ruhsat alamadı.
YAZIN OT, KIŞIN KAR
Trabzon'un Maçka ilçesi Gürgenağaç Mahallesinde yaşayan Osman Özcan, karla kaplanan evinin yolunu açmak için Karadeniz usulü kar küreme aracı yaptı. Özcan, komşusuna ait ot biçme makinesinin önüne kepçe şeklinde bıçak monte etti. Maçka Belediyesi'ne ait kar küreme araçlarının evinin yolunun dar olması nedeniyle giremediğini kaydeden Özcan "Karı nasıl temizleyebilirim diye düşünüyordum. Arkadaşım çayır biçme makinesi vardı onu aldım. Makineye bir bıçak monte ettim. Kaynağını ben yaptım. Baktım ki oluyor. Basit olmuştu. Biraz daha geliştirdim, daha güzelini yaptım. Evimin önünü temizleyebiliyorum. Buraya büyük makineler giremiyor. Komşularımdan talep geliyor. 'Gel benim evin önünü de aç' diyorlar. Artık yaşlandığım için herkese yardım edemiyorum. Bu makineyi geliştirmeyi düşünüyorum. Bu makineyi yazın çayır biçerken kullanıyoruz, kışın da karları temizliyoruz" dedi. Osman Özcan'ın komşusu Halil Yazıcı ise, "Komşum güzel bir icat yaptı. Kendi evinin yanı sıra komşularının da evinin önünü temizliyor. Yazın bu makine ile çayır kesiyor kışın kar kürüyoruz" ifadelerini kullandı.
FİYATA KIZDI VARİLDEN SOBA YAPTI
Rize’de Mehmet Kaptan isimli bir işletme sahibi soba fiyatlarını pahalı bulunca varilden kendi sobasını kendisi yaptı. Rize’nin Ardeşen ilçesinde restoran işleten Mehmet Kaptan, işletmesinde gerekli olan ısıyı sağlamak için bir çözüm yolu aradı. İşletme sahibi pratik zekasını çalıştırarak içi boş bir varil buldu ve varili bir sobaya dönüştürdü. Yaptıkları soba ile tahmin ettiklerinden daha da fazla ısı elde ettiklerini dile getiren Mehmet Katan, “Restoranı kış aylarında ısıtmak bir sorundu. Normal sobaların fiyatlarını ve düzgün ısıtamayacağını düşünerek kendimiz bir soba yapmaya karar verdik. Mükemmel bir ısı elde ettik. Normal sobalardan çok üstün bir ısı elde ettik. 1 metrelik odunu kesmeden rahatlıkla alıyor, kök falan atabiliyoruz” dedi.
YAYLAYA ÇIKMAK İÇİN PALETLİ TOROS
Trabzon'da Gökhan Türkmen ve İskender Yavuz adlı oto tamir ustaları, 77 model eski bir otomobile palet takarak aracı bambaşka bir şekle dönüştürdüler. Oto makas ustası olan Gökhan Türkmen, otomobil hariç tüm aksamlarını kendileri tasarladıklarını belirtti. Karda giden paletlileri inceleyerek kendisinin de böyle bir aracı yapabileceğini düşündüğünü belirten Türkmen, "Karda yaylalara, köylere çıkmak amaçlı düşündük. Maliyeti de uygun olsun diye hobi amaçlı yaptık. Üzerindeki 1977 model Renault Toros marka kullandığımız bir otomobildi. Şimdi ise kar aracına dönüştürdük' dedi.
BACADAN GELEN KOKUDAN BIKTI BULUŞ YAPTI
Samsunlu bir vatandaş yaşadıkları apartmanın bacasındaki rahatsız edici kokuyu önlemek için çatıya konuşlandırdığı baca gülü rüzgar esmediği anlarda etkisiz kalıp koku devam edince Karadenizli zekasını devreye soktu. Vantandaş, baca gülünü güneş enerjisiyle çalıştırdı. Sistem rüzgarın fazla estiği anlarda da rüzgar enerjisinden elektrik üretiyor.
OT BİÇMEDEN HALI YIKAMAYA
Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde yaşayan Ekrem Kandemir ot biçmek için kullandığı motoru halı yıkama motoruna dönüştürdü. Kandemir, bu sayede halıların hızlı ve kolay bir şekilde yıkayabildiklerini söyledi. Sistemin ot biçme motorunun ağız kısmını fırça ile değiştirerek çalıştığını belirten Kandemir, yaptığı bu işlemin komşularının da dikkatini çektiğini söyledi.
RAFTİNG İZLEMEK İÇİN AĞACA 'BALKON' YAPTI
Düzceli Osman Lokman Geçer, Melen Çayı üzerindeki rafting heyecanını yaşamak ve doğa manzarasını izleyebilmek için bahçesindeki hurma ağacına 8 metrekarelik "balkon" yaptı. Cumayeri ilçesine bağlı Harmankaya köyünde yaşayan Geçer, dağ yamacında bulunan evinin bahçesinden rafting turları düzenlenen Melen Çayı manzarasını izleyememesinden dolayı ağacın 7 metre yüksekliğine atık ahşap malzemelerden "balkon" yapmaya karar verdi. Melen Çayı'nın rafting turları nedeniyle renkli görüntüler oluşturması ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir manzara sunmasında etkilenen Geçer, ağabeyinin de desteğiyle iki haftada tasarladığı çalışmayı tamamladı.
'KAMERİYE' TAŞIMANIN BÖYLESİ
Rize'nin Çayeli İlçesi Madenli Beldesi'nde, belediye önündeki bambu ağacından yapılan kameriye, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Kültür Merkezi binası önüne ilginç bir yöntemle taşındı. Vidalı olduğu için sökülemeyen, zarar göreceği endişesiyle vinç yardımıyla da kaldırılamayan kameriye, kızağa dönüştürülen kalın plastik su borularının üzerine konuldu, kepçe yardımıyla çekilerek yeni yerine taşındı.
CAMİ İNŞAATI İÇİN KARADENİZ USULÜ KÖPRÜ
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası'nda cami inşaatında, 5 metreden sonra taş taşımakta güçlük çeken ustalar, inşaata kamyonetle taş götürmek için 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde köprü yaptı.
KAYIĞI UÇURDULAR
Trabzon'un Sürmene ilçesinde İsmail Kılıç, kardeşi ve arkadaşı ile işlettikleri düğün salonunda geliştirdikleri sistem ile gelin ve damadı balıkçı kayığı ile uçurarak salona indirdi. Üç kafadar geliştirdikleri sistem ile gelin ve damadı 3 metre uzunluğundaki kayığa bindirerek kurdukları ray ve çelik tellerden oluşan sistem ile 6 metre yükseklik ve 15 metre uzunluktaki alanda havadan taşıyarak salona indiriyor.
KÖY ÇEŞMESİNE SU ARITMA CİHAZI
Zonguldak'ın Elvanpazarcık Beldesi'nde bir köy çeşmesine su arıtma cihazı takıldı. Su arıtma cihazı, su içmek için mola veren yolcuları şaşırtıyor. Su arıtma cihazından hem yoldan geçen vatandaşlar faydalanıyor, hem de köylüler.
25 METRE YÜKSEKLİKTE AĞAÇ EV
Rize'nin Hemşin ilçesi Çamlıtepe köyünde sezai Yüce, cam ağacının tepesine yerden 25 metre yükseklikte ev inşa etti. Sakarya'nın Kocaali ilçesi Kestanepınarı köyünde yaşayan Musa Durdu ile oğlu Ümit ise, evlerinin bahçesinde ki meşe ağacına tek odalı ev yaptı. Yaklaşık 20 metrekare büyüklüğündeki ağaç evi 2 aya yakın bir sürede tamamlayan Durdu, ailesi ve misafirleriyle evde hoşça vakit geçiriyor. Yaz, kış 4 mevsim durulabilen evde internet bağlantısı, ısıtıcı ve su bağlatısı da bulunuyor.
TURİSTLERİ AĞIRLIYOR
Artvin'deki köyünde hobi olarak yaptığı ağaç evi, yoğun ilgi üzerine aile işletmesine dönüştüren Osman Kaba, 8 metre yükseklikteki, içerisinde tuvalet, banyo ve sıcak suyu bulunan, 7 kişinin konaklayabileceği, 8 köşeli evde, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
ÇAM AĞAÇLARINA DUBLEKS EV
Artvin'in Hopa ilçesinde İskender çifti, kendilerine, yerden 8 metre yükseklikte, çam ağaçları üzerinde yaptıkları dubleks evde yaptı. Köylerindeki arazilerine bir yazlık yapmaya karar veren Neriman İskender ve eşi Orhan İskender, dağ yamacındaki arazilerinde düz alan bulunmadığı için ilginç bir yönteme başvurdu. Bina yeri açmak için arazilerindeki çam ağaçlarını kesmeye kıyamayan İskender çifti, evlerini, 3 çam ağacının üzerine kurmaya karar verdi. Yerden 8 metre yükseklikte küçük bir ev kuran İskender çifti, misafirlerinin artması üzerine, aşağıya doğru evlerine ilave kat yaptılar. Böylece, dublekse dönüşen ve 70 metrekare alana sahip evde, bir oturma odası, bir yatak odası, iki adet misafir odası, mutfak, banyo ve tuvalet bulunuyor. Ancak bir sıkıntıları var. Çam ağaçlarının büyüyeceğini hesaba katmayan aile, çamların büyümesiyle birlikte evin de yükselmesinden şikayetçi.
BU DEĞİRMENİN ÇARKI TAŞIMA SUYLA DÖNÜYOR
"Taşıma suyla değirmen dönmez" sözüne meydan okuyan Karadenizlinin kıvrak zekası, ahşap su değirmenini taşıma suyla döndürüyor. Ordu'da ormanlık bir alana ahşaptan yapılan su değirmeninin çarkı ancak yağmurlu havalardan sonra taşıma suyla dönebiliyor. Genellikle ırmak ve dere yataklarının üzerine kurulan su değirmenlerinden biri, Ordu'da köylü vatandaşlar tarafından ormanlık bir alana kuruldu. Kabadüz ilçesi Yokuşdibi beldesi Merkez Mahalle'de yaklaşık 50 yıl önce ahşaptan yapılan su değirmeninin çarkı ise yağmurlu havalardan sonra biriken suların kanal ve borular yardımıyla değirmene ulaştırılmasıyla dönüyor.
ENGEBELİ ARAZİDE 'TEMEL USULÜ' ÇÖZÜM
Engebeli arazisi ve zaman zaman fıkralara konu olan kıvrak zekalı insanları ile gündeme gelen Trabzon'da, dik bir sokakta yer alan 2 çay ocağının işletmecileri, sokağa koydukları masalarda çayların dökülmesi üzerine ilginç bir çözüm üretti. Sokağın meyilli olması yüzünden, iki ayağını tornacıda taktırdıkları aparatla yükselttikleri masaların sokakta düz durmasını sağlayan çay ocağı işletmecilerinin bu uygulaması, görenlerin ilgisini çekiyor.
YABANİ HAYVANLARA KARŞI 'GÜĞÜMLÜ' DÜZENEK
Rize'nin Çayeli ilçesinde oturan Ramazan Çepti adlı köylü, tarlasında bulunan sebzeleri sürekli olarak yabani hayvanların kopardığını yediğini belirterek, "Ortalık domuz kaynıyor, bunun yanında alyılar var giderek nesli artıyor, karacalar, geyikler var, tarlanın o kadar çok müşterisi oldu ki, nasıl koruyacağımızı şaşırdık. Çitlerle kontrol altına almak artık fayda etmiyor, bir şekilde bağımıza, bahçemize bu hayvanlar giriyor. Bunları en çok sesler ürkütüyor o nedenle bende güğümleri birbirine bağlayarak bir ses düzeneği kurdum. Güğümlere bağladığım ipin ucunu eve kadar getirdim. Bahçede ses duyduğumda ipi çekiyorum. Birbirine çarpan güğümlerden çıkan ses yaban hayvanlarının korkup kaçmalarına neden oluyor" dedi.
BALKON OTOPARK
Zonguldak'ta evinin çevresinde otomobilini park edecek yer bulamayan kişi, yamaç üzerindeki binasının yanına doğru yoldan ''balkon'' yaptırarak garaj sorununu çözdü. Mustafa Temel Caddesi'nde ikamet eden 58 yaşındaki Ömer Divli, evinin önündeki yolun dar olmasından dolayı yaşadığı park sorunun çözemeyince evinin önüne park yeri yapmaya karar verdi. Yaşadığı apartman yamaca yapıldığından yolla aynı kotta arazisi olmayan Divli, bunun üzerine merdiven boşluğundan yaklaşık 3 metrelik beton direkler üzerine balkon benzeri yapı inşa ettirdi. Beton direkler üzerine döktürdüğü betonu kara yoluyla entegre eden Divli, sorununu ''balkon otopark'' ile çözdü.
KAYAN OTOMOBİLE ÇÖZÜM
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki otomobil sürücüsü Elvan Şener, karlı ve buzlu yollarda kaymaya karşı zincir takıp çıkarmaktan bıkınca çareyi otomobiline traktör lastiği takmakta buldu. Şener, köyü ile ilçe merkezi arasındaki karayolunun kar yağışı nedeniyle kapanması ve buzlanmasına karşı sürekli zincir takıp çıkarmaktan usanınca çözüm aramaya başladı. İşi gereği sık sık ilçeye gidip gelen Şener, daha pratik bir çarenin ne olabileceği araştırırken, traktör lastiğini otomobiline takmayı düşündü. Düşüncesini uygulamaya koyan Şener, traktöre ait iki ön lastiği otomobilinin arka lastiklerinin yerine monte etmeyi başardı. Şener, "Köyümüzün yolları devamlı kapalı olduğundan, zaman zaman kış şartları ağır geçtiğinden zincir takıp çıkarmaktan bıktım. Köyümüzde çiftçilikle uğraştığımdan, çiftçi traktörü(patpat motoru) var. Onun lastiğini arabama uydurdum. Jantını kendim ayarladım. Artık zincir takmıyorum. Aracımla rahat rahat köye gidip gelebiliyorum. 30 santimetre karda rahat gidip gelebiliyorum" dedi.
ARACININ GAZ TELİ KOPUNCA ...
Gümüşhane-Trabzon karayolunda aracının gaz teli kopan Karadenizli sürücü, yerine bağladığı ipi eliyle çekerek yaklaşık 100 kilometre katetti. Trabzon'da oturan sürücü Emrah Aliyazıcıoğlu, hafta sonunu fırsat bilerek, arkadaşı ile gezmek amacıyla Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü'ne gitti. Gezi dönüşü otomobiliyle yola çıkan Aliyazıcıoğlu'nun aracının gaz teli koptu. Aracını hareket ettiremeyen Aliyazıcıoğlu, ilginç bir yöntem geliştirdi. Kopan gaz teli yerine ip bağlayan Aliyazıcıoğlu, daha sonra aracın dışından uzattığı bu ipi otomobilin camından içeri aldı. Aliyazıcıoğlu, ardından eliyle ipi çekerek gaz vermeyi başardığı aracını hareket ettirerek, yoluna devam etti. Aliyazıcıoğlu, böylece yaklaşık 100 kilometre ilerleyerek otomobilini tamir ettirmek için Trabzon'un Değirmendere Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi'ne getirdi.
100 KİLOMETRE İLERLEDİ
Aliyazıcıoğlu, böylece yaklaşık 100 kilometre ilerleyerek otomobilini tamir ettirmek için Trabzon'un Değirmendere Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi'ne getirdi.
SİNOP'TA EVİNE ULAŞMAK İÇİN RAYLI SİSTEM YAPTI
Sinop Karadeniz Mahallesi'nde oturan 78 yaşındaki Asım ve Yıldız (70) Demirkol çifti, yüksek bir alana yaptırdıkları evlerine yürüme güçlüğü çekince evlerine ulaşmak için elektrikle çalışan 30 metrelik raylı sistem kurdu.
CAMİ ALTI YOL
Rize'nin Çayeli ilçesi Şairler Mahallesi'nde köy yolunun üstüne inşa edilen çay alım yerinin yanına arazi sorunlarından dolayı bir de cami inşa edilince, Koşuyolu Camii'nin altından köy yolu geçiyor. Caminin yoldan yüksekliği tam hesaplanamadığı için yüksek araçlar zaman zaman caminin zeminine çarparak kaza meydana geliyor.
Rize'nin Derepazarı ilçesi Esentepe köyünde cami ve kurs binası yolun üzerine inşa edildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde başka bir cami. Yol yine cami altında geçiyor.
ZAHİRE DÜKKANINA ATMACALI KORUMA
Trabzon'un Of ilçesinde Yüksel Öztel isimli esnaf, zahireleri güvercinlerden dükkanının önüne atmaca bağladı. Öztel, "Önceden dükkânın önünde her sabah sergiledikleri açık mısır, pirinç, bulgur çuvallarına konan güvercinleri kovalamak hayli vaktimizi alıyordu. Atmacayı koyduktan sonra bir haftadır güvercinler semtimize bile uğramıyor. Hem biz hem de her gün balkon ve pencere önü yıkamak zorunda kalan komşularımız rahat bir nefes aldı" dedi.
Güvercinlere karşı atmacalı çözüm.
TOZDAN RAHATSIZ OLUNCA YOLA YERLEŞTİRDİ
Artvin'in Borçka ilçesinin Alaca köyüne bağlı Yanıklı Mahallesi'nde evinin önündeki toprak yoldan geçen araçların kaldırdığı tozdan rahatsız olan kişi, yolun her iki tarafına eski televizyonlar yerleştirdi. Yılmaz, "Evim toprak yolun hemen kenarında. Yoldan araçların geçişi sırasında oluşan toz evin her tarafını etkiliyor. Özellikle balkona hiç çıkamıyoruz, hatta eşim çamaşır asamıyor. Bu durum beni ve ailemi çok fazla rahatsız ettiği için 'bu sorunu nasıl çözebilirim' diye düşünmeye başladım. Bunun üzerine aklıma yoldan geçen araçların hızını kesmek için bir fikir geldi. Artvin'deki bir televizyon tamircisinden çalışmayan 3 adet televizyon satın aldım. Aldığım televizyonlardan ikisini evin biraz ilerisinde yolun her iki tarafına, diğerini de evin hemen önüne yerleştirdim. Yolun kenarındaki televizyonları gören sürücüler ne olduğunu anlamaya çalıştıkları için hızlarını düşürüp, buradan yavaş geçmeye başladılar. Böylece artık yoldan toz kalkmıyor. Biz de balkonda rahatça oturabiliyoruz. Eşim çamaşırları istediği gibi balkona asabiliyor. Yaklaşık bir ay önce hayata geçirdiğim bu sistem çok başarılı oldu" dedi.
'MOBESE SANMIŞTIM'
Yoldan geçen sürücülerden Nurettin Gündoğdu ise yol kenarında bulunan televizyonların dikkatini çektiğini belirterek, "İlk zamanlar bunların MOBESA sistemi olduğunu sanmıştım. Mecburen yavaş geçiyordum. Merak edip aradan inip ev sahibine sordum. Aldığım cevap karşısında çok şaşırdım" diye konuştu.
KENDİLERİ DE ANLAMADI AMA...
Trabzon'da bazı köylüler ve esnaf, yaz aylarında artan, insanlara büyük rahatsızlık veren sinekleri, lambanın yakınına astıkları şeffaf poşet içindeki su ile uzaklaştırmayı başardı. Trabzon merkeze bağlı Akoluk beldesine bağlı köylerde yaşayan bazı vatandaşlar ile belde esnafı, bir süre önce şeffaf bir poşet içine doldurulan suyun lambanın yanına asılması halinde sineklerin ortamdan uzaklaştığını fark etti. Karadenizlinin kıvrak zekasının ürünü olarak gösterilen yöntem, işe yaradığını fark eden diğer köylülerin de kullanmaya başlamasıyla yaygınlık kazandı. Böylece köylüler, sineklerin su dolu poşetten neden uzaklaştıklarını tam olarak çözemeseler de ilaç ve sinek kovucu parası vermekten kurtuldular.
KAMYON KAFE'DE ÇAY KEYFİ
Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl beldesinde kamyon kafe yerli ve yabancıların ilgisini çekti. Burada yaşayan Ahmet Onat, kamyon kafenin içini kışın tadilattan geçirdiğini tavan ve yanları lambri ile kaplarken, iç dizayna uygun masalarla baraj manzarasının yanına otantik iç dizaynda ekledi.
Kamyon Kafe'nin iç dizaynı.
YAYALAR İÇİN 'KARDA KAYMAYAN FREN SİSTEMİ'
Karadeniz'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sürücüler kadar yayalara da zor anlar yaşatıyor. Ancak Karadeniz insanının sınır tanımayan pratik zekası bu probleme de bir çözüm buldu. Sinop'ta antencilik işiyle uğraştığı için "Anten Sadık" lakabıyla tanınan Sadık Aslan, otomobil zincirlerini bozarak ayakkabılarına monte etti. Tasarladığı kaymayan ayakkabılara "Anten Sadık Fren Sistemi" adını veren Sadık Aslan, sistemin patentini de almak istiyor.
'KÜREK SAPINA DİKKAT'
Trabzon'da bir lokantanın duvarındaki uyarı levhası görenleri hayrete düşürüyor. "Kürek sapına dikkat" yazısı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Uyarı yazısının sebebi ise, fırının küreğinin işletmenin penceresinin camından sokağa taştığı için kaldırımdan geçen vatandaşların yanı sıra araçlar içinde tehlike oluşturması.
Dışarıya çıkan kürek sapı yayalar için tehlike oluşturunca uyarı yazısı asılmış.
7. KATTA APARTMAN KOMŞULUĞUNA PRATİK ÇÖZÜM
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yan yana 7'şer katlı bina yapan Emin ve Rıfkı Konakçı kardeşler, birbirlerine daha rahat gidip gelebilmek için binalarının üzerine köprü yaptırdı. İki bina arasına kurulan köprü sayesinde birbirlerine daha çok gidip gelebildiklerini belirten Emin Konakçı, "Köprü olmasaydı 7 kat inip çıkmak zorundaydık" dedi. Rıfkı Konakçı ise birbirlerine karşıdan karşıya bakacağına akıllarına böyle bir köprü yapma fikrinin geldiğini ifade ederek, ''Karşı tarafa rahat geçebilmek için böyle bir köprü yaptırdık. 7 kat inip çıkmaktan kurtulduk. Birbirimize çay içmeye, yemek yemeğe rahatlıkla gidiyoruz. Köprümüz, görenlerin de ilgisini çekiyor" diye konuştu.
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