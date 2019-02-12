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ÇOCUĞU ÜŞEMESİN DİYE 'DOLAPDURAK'

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir vatandaş eski bir buzdolabından dolmuş durağı yaptı. Karadeniz insanın sivri zekası dedirtecek olay Yeniköy Mahallesi Aydınlık Sokak'ta meydana geldi. Nuri Irmaklı (52) isimli vatandaş çocuğunun her sabah okul servisini soğukta beklememesi için ilginç bir yönteme başvurdu. Okula giden çocuğunun ve vatandaşların üşümemesi için içinde tek kişinin oturabileceği eski bir buzdolabını dolmuş durağı yaptı. Durağı ilk gördüğünde kendisinin de şaşırdığını söyleyen Yeniköy Mahalle Muhtarı Adem Çiftçi, "Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Bizim yapmamız gerekeni Nuri ağabey kendisi yapmış. Onun burada kendi çocuğu var okula gidiyor. O da her sabah çocuğum soğukta, yağmur altında kalıyor diye böyle bir yönteme başvurmuş. Herkesin aklına gelmez ama ilk defa böyle bir durak görünce ben de şaşırdım" dedi. Mahalleye giren vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemezken, bazı vatandaşlar durak olarak kullanılan dolapla fotoğraf çektiriyor.