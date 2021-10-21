Bir kurşunla hayatı kabusa dönüştü

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; 38 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Boğa, ölümden döndü ama eski hayatına dönemedi.

Bir yıl önce bir maganda yan binaya sevgilisi ile buluşmaya geldi, sevgilisini vurmak isteyen magandanın kurşunu sekerek Hatice Boğa'nın başına isabet etti ve tam bir ay boyunca ölümle pençeleşti. Kafasında 3 cm çukur oluşan Boğa, bir ay komada kaldı, 6 ay da fizik tedavi gördü. Doktorlarına göre eski sağlığına kavuşması için bir mucize lazımdı.

Hayatı bir kabusa dönüşen Hatice Boğa, ev işlerini bile yapamaz hale geldi. Şimdi ona bu kabusu yaşatan magandanın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.