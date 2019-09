Kurulduğu günden bu yana birçok sergiye ev sahipliği yapan Rezan Has Müzesi, son olarak Suriye'deki savaşın insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisinin gösterilmesi amacıyla Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 'Bir Mekân, Bir Hikâye' sergisine 18 Eylül - 26 Ekim 2019 arasında ev sahipliği yapıyor.

Stewards of Cultural Heritage (SoCH) projesi, Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra tarafından 'Eğitim, Beceri Geliştirme ve Farkındalık Yaratma' kategorisinde 2019 Avrupa Kültür Mirası Ödülleri'nde 'Europa Nostra Ödülü'ne layık görüldü. Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, ödül Europa Nostra Temsilcisi Pavlos Chatzigrigoriou tarafından proje yetkililerine takdim edildi.

'Bir Mekân, Bir Hikâye' sergisi ile anıtsal yapılara ve alanlara ait görseller insan hikâyeleri ile birleştirilerek Suriye'deki savaşın insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisi gösterilmek istendiğini belirten Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, "Türkiye'de ikamet eden Suriyeli kültür mirası uzmanlarının donanımlarının arttırılması yoluyla kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir proje olan 'Kültürel Mirasın Koruyucuları' projesi bu yıl 'Eğitim, Beceri Geliştirme ve Farkındalık Yaratma' kategorisinde, Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra tarafından 2019 Avrupa Kültür Mirası Ödülleri'nde 'Europa Nostra Ödülü'ne layık görülmüştür. Proje kapsamındaki serginin, bizatihi kendisi de restorasyon alanında Europa Nostra ödülünü kazanması ve Kadir Has Üniversitesi'nin bünyesinde düzenleniyor olması ayrıca gurur verici. Kültürel miras alanında farkındalık yaratarak; unutmaya yatkın belleklerimizi yeniden canlandırdıkları ve kültürel miras konusunda çeşitli projelere ilham verdikleri için tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.