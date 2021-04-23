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HaberlerYaşamBir paket sigaraya satılmıştı... Şimdi paha biçilemiyor - Haberler
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Bir paket sigaraya satılan Hitit heykeline paha biçilemiyor

Amasya´da bir ev inşaatı sırasında tesadüfen bulunan Hititlerin Fırtına Tanrısı Teşup heykeli 59 yıldır müzede sergileniyor. Müze Müdürü Celal Özdemir, heykelin dünyada eşinin olmadığını belirterek, "Heykeli bulan, bir paket sigaraya bir başkasına veriyor. Polis daha sonra bulunca müzeye kazandırılıyor" dedi

Bir paket sigaraya satılmıştı... Şimdi paha biçilemiyor - Haberler
Bir paket sigaraya satılmıştı... Eşi benzeri yok!
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DHA

Amasya'nın Doğantepe Mahallesi'nde 1962 yılında evine kerpiç döken bir vatandaş, tesadüfen bulduğu heykeli bir paket sigara karşılığında bir başka kişiye verdi.

DHA'nın haberine göre heykelin bronz döküm tekniği ile yapılan 21.5 santim boyundaki Hititlerin Fırtına Tanrısı Teşup olduğu anlaşılan eser, polis tarafından ele geçirilince Amasya Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi. Heykel 59 yıldır müzede sergileniyor.

`MÜZENİN EN KIYMETLİ ESERLERİ´

Amasya Müze Müdürü Celal Özdemir, heykelin, müzenin en kıymetli nadir eserlerinden olduğunu belirterek, "Dünyada şu anda bunun başka bir örneği yok. Özel bir vitrinde sergilemekteyiz. Doğantepe Heykelciği olarak adlandırılan Fırtına Tanrısı Teşup heykelciği bir vatandaşın evini yaparken kerpiç döktüğü sırada tesadüf sonucu bulunuyor. Daha sonra bir paket sigaraya heykeli bir başka vatandaşa veriyor. Emniyet güçlerimiz müzeye kazandırıyor. Heykelimizin en büyük özelliği, Hitit İmparatorluğu´na ait şu ana kadarki en büyük heykel diyebiliriz" dedi.

`DÜNYADA EŞİ YOK´

Heykelciğin bronz döküm tekniğiyle yapıldığını kaydeden Özdemir, "Hititler kendilerini bin tanrılı halk olarak adlandırıyorlar. Bunların en önemlisi, baş tanrı Teşup. Çünkü Fırtına Tanrısı olarak yağmuru yağdıran, toprağı bereketlendiren, kıtlığı önleyen dolayısıyla insanlara bol nimet ve ürün veren tanrılardan bir tanesi. Bu şeklide başında sivri kolik serpuşu, gözlerinde renkli taş dediğimiz Lapist Lazuli olması gerekiyor. Kolları da hareketli. Hitit kral ve kraliçeleri genelde bahar dönemlerinde bu heykeli gezdiriyorlardı. Muhtemelen Doğantepe o günkü dönemde Hitit yerleşimiydi ve tapınağı vardı. Onun için bahar bayramlarında gezdirdikleri heykellerden bir tanesi. Şu anda dünyada bu heykelimizin bir eşi ve benzeri yok. Bizim için çok önemli ve müzemizin en ilgi çeken eserlerinden bir tanesi" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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