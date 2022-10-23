Bir scooter faciası daha!

Bir scooter faciası daha! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da, otomobilin çarptığı elektrikli scooter üzerindeki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18) hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi.