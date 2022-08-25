Scooterden düşen psikolog öldü! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Psikolog Ümit Ertem (44), 19 Ağustos Cuma günü evinden markete giderken scooterden düştü.

BİR GÜN SONRA FENALAŞTI

İHA'da yer alan habere göre başını çarpan ve kolunda sıyrıklar oluşan Ertem evine gittikten sonra ertesi gün fenalaşınca ailesi ambulans çağırdı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Olaydan sonra doktora gitmediği öğrenilen Ertem'in kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yoğun bakıma alınan Ümit Ertem dün hayatını kaybetti. Bekar olan Psikolog Ümit Ertem için görev yaptığı hastane önünde tören yapıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve psikoloğun yakınları, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.

100. Yıl Cemevi’nde yapılan törenin ardından Ertem'in cenazesi buradan da Kabasakal Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.