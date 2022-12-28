Bir seyahat tutkununun fotoğraf izleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf
ABONE OL

Bir seyahat tutkununun fotoğraf izleri

Asım Kaytaz'ın Bir Seyahat Tutkununun Fotoğraf İzleri adlı sergisi açıldı

Bir seyahat tutkununun fotoğraf izleri
HABERTURK.COM

Küçük yaşlarda fotoğrafçılıkla tanışan, Prof. Dr. Asım Kaytaz'ın Bir Seyahat Tutkununun Fotoğraf İzleri (Photoprints of a Wanderlust) adlı sergisi Schneidertempel Sanat Merkezi'nde açıldı.

Sergi, 21 Ocak 2023'e kadar devam edecek.

Fotoğrafçı Ahmet Kaytaz fotoğrafçılıkla tanışma sürecini şöyle anlatıyor:

"Küçük yaşlarda fotoğraf ve fotoğrafçılıkla tanıştım çünkü bir fotoğrafçının üçüncü erkek çocuğu olarak dünyaya gelmiştim.

Robert Koleji’nde ‘Audiovisual’ dersi kapsamında eğitim aldım, fotoğrafçılık kulübünde faaliyetlerde bulundum, siyah beyaz banyo ve baskıyı, renkli dialardan projeler üretmeyi öğrendim.

Tıp eğitimi, KBB BBC uzmanlığı, öğretim üyeliği dönemlerinde, yoğun çalışma ortamları nedeni ile uzun yıllar ihmal ettiğim ‘fotoğraf çekme zevki’ 2000’li yıllarda seyahatlerimin artması yanında kendime daha fazla zaman ayırabilme şansı yakalamamla birlikte yeniden beni buldu.

Başlangıçta sadece görülen yerlerin, yaşanan anların ‘tanıklığı’ ve bu ‘tanıklığın paylaşımı’ şeklinde olan çekimler zamanla bir ‘ifade’ şeklini almaya başladı.

Artık seyahatlerimde nereye bakarsam bakayım, sanki bir fotoğraf makinesi vizöründen bakmakta olduğumu hissediyorum. Son yıllarda benliğimde kalan tek hırsın sadece ve sadece daha iyi fotoğraf çekmek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Tıp mesleği ve öğretim üyeliği öğrenmeye, gözlemlemeye, ince araştırmaya, ince araştırmadan bütüne uzanan bir sürece dayanır. Hafıza yanında bilgiyi, beceriyi, deneyimi belgelemekte önemlidir. Yapılan cerrahi işlemler ise bir sanat niteliğindedir çoğu zaman.

Böylece, en azından, fotoğrafçılık hobisinin mesleğimi tamamlayıcı bir yanı olduğunu da düşünüyorum.

Nerede ise her gün bilgisayarın başına geçip fotoğraflarımla ilgileniyor, sıkıldığım anda bırakıyor, önüme bir hedef koymuyor, böylece evde fotoğraflarımla ilgilenmek bir iş olmaktan ziyade dinlendirici bir şekil alıyor.

Giderek gezilere ve fotoğrafçılığa daha fazla zaman ayırıyor, yaratıcılığımı sergilemek yanında ruhen dinlenebiliyorum.

1975 Robert Koleji ve 1981 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. KBB BBC ihtisasımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaptım. 1990’da doçentlik, 1996’da ise profesörlük unvanlarını aldım. 2011 Mayıs ayında üniversiteden ayrıldım ve halen muayenehanemde ve bir özel hastanede mesleğimi sürdürmekteyim."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İBB Şehir Tiyatroları ocak oyunda 30 oyunla seyircisiyle buluşuyor
KÜLTÜR-SANAT İBB Şehir Tiyatroları ocak oyunda 30 oyunla ...
'BİFO Maraton' 29 Aralık'ta başlıyor
KÜLTÜR-SANAT 'BİFO Maraton' 29 Aralık'ta başlıyor
Ali Poyrazoğlu’ndan yeni proje: Desiderata
KÜLTÜR-SANAT Ali Poyrazoğlu’ndan yeni proje: Desiderata
Avrupalıların geçmişte neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
KÜLTÜR-SANAT Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz?
Arter'de 2 Ocak'ta çevrimiçi rehberli tur
KÜLTÜR-SANAT Arter'de 2 Ocak'ta rehberli tur
CSO ADA ANKARA 2023'e iddialı başlıyor
KÜLTÜR-SANAT CSO ADA ANKARA 2023'e iddialı giriyor
Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri ...
'İlgi Manyağı' AKM Yeşilçam Sineması'nda
KÜLTÜR-SANAT 'İlgi Manyağı' AKM Yeşilçam Sineması'nda
'Kuğu Gölü' balesi büyüledi
KÜLTÜR-SANAT 'Kuğu Gölü' balesi büyüledi
Kitap alıp da vermeyenler... Ödünç kitap alıp da vermeme alışkanlığının eskilere kadar uzandığını biliyor muydunuz?
KÜLTÜR-SANAT Kitap alıp da vermeyenler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.