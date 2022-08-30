Ufukta 'yeni salgın var' uyarısı!

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, bazı uzmanlar, geçen yıl yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında görülen rekor sayıdaki vakanın ardından insanlarda kuş gribi salgınının 'ufukta' olabileceğine inanıyor.

Bilim insanları bir sonraki pandemiye neden olacak virüsün, İngiltere 'de tavuk kümeslerinde ve ördek havuzlarından yayılabileceğini ifade etti.

ÖLÜMCÜL BİR KÜRESEL KRİZE NEDEN OLABİLİR

Virüsün hayvanlarda yayıldıkça, insanları enfekte etmek ve Covid'den daha ölümcül bir küresel krize neden olmak için evrimleşebileceğine dair endişeler bulunuyor.

I. Dünya Savaşı'nın sonunda, şu anda dolaşımda olan H5N1'e benzer bir türün neden olduğu İspanyol gribi sebebiyle 50 milyon insan hayatını kaybetmişti. Bu, o sırada hayatta olan her 35 kişiden birine denk geliyordu.

22 MİLYONDAN FAZLA KUŞ VE KÜMES HAYVANINDA TESPİT EDİLDİ

Şimdiye kadar yeni virüsün, eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildiği ve bir önceki yılın rekorunu ikiye katladığı belirtildi.

Virüs hızla yayılmasının yanında, aynı zamanda ölümcül de... Bu da bazı uzmanların bunun şimdiye kadarki en ölümcül varyant olduğunu söylemesine yol açıyor.