Kanal D'de başrollerinde Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı'nın rol aldığı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, senaryoyu Melis Civeleğin yaptığı MF Yapım imzalı Bir Umut Yeter dizisi başlayacak.

BİR UMUT YETER DİZİSİNİN KONUSU

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.

Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık...

Bir Umut Yeter, Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramını anlatıyor.

BİR UMUT YETER DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Bir Umut Yeter dizisi, yeni bölümüyle birlikte Perşembe günü Kanal D ekranlarında olacak.

BİR UMUT YETER DİZİSİNİN OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman

Esra Bilgiç Töre

Hazal Subaşı

Serhat Tutumluer

Cem Uçan

Yağmur Özbasmacı

Feyza Civelek

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ