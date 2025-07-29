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        Bir yangın da Çankırı'da!

        Orman yangınlarıyla boğuşan ülkemizde alevler bu kez Çankırı'da ortaya çıktı. Kentte rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:21
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        Bir yangın da Çankırı'da!
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi yakınında bulunan ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye Çankırı ve Kastamonu'dan OGM, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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