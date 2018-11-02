Bir Zamanlar Çukurova 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin izleyicileri geçtiğimiz akşam ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova 8. bölümün hemen ardından yeni bölümde yaşanacakları araştırmaya başladı. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 9. bölümde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte cevabı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 8. BÖLÜM ÖZETİ

Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? Yaman ailesi yüzünden 20 sene mapus yatan Fekeli'nin Adana'ya dönüşü ise 8. bölümle anlam bulmaya başladı. ''Bu altın kafesi değil, özgürlüğümü istiyorum ben" diyen Züleyha'nın aklından ne geçiyor? Yeni bölümde yer yerinden fena oynayacak!

Peki, Bir Zamanlar Çukurova 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Bir Zamanlar Çukurova 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROAVA OYUNCULARI

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)

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