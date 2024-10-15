Bir zamanların ünlü heavy metal yıldızı Ozzy Osbourne Parkinson nedeniyle artık zor yürüyor

Ocak 2020'de katıldığı televizyon programında Ozzy Osbourne, bir yıl öncesinde omurga ve boyun ameliyatları dâhil bir dizi sağlık sorunları yaşadığını söylemişti. Sırtındaki metal çubukların yerinden çıkmasına neden olan bir düşme olayı başından geçmişti.