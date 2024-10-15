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        Haberler Dünyadan Bir zamanların ünlü heavy metal yıldızı Ozzy Osbourne Parkinson nedeniyle artık zor yürüyor - Magazin haberleri

        Bir zamanların ünlü heavy metal yıldızı Ozzy Osbourne Parkinson nedeniyle artık zor yürüyor

        'Karanlıkların Prensi' olarak anılan bir zamanların ünlü heavy metal müzik yıldızı Ozzy Osbourne, ilerleyen Parkinson hastalığının etkileri nedeniyle artık tek başına yürümekte güçlük çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:15 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:15
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        Dünyaca ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, Hollywood'da imza dağıttı.

        Uzun zamandır Parkinson hastalığıyla mücadele eden 75 yaşındaki İngiliz heavy metal yıldızı, imza vereceği yere eşi Sharon, kızları Kelly ve Jack ile birlikte geldi.

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        Yürümekte güçlük çeken Ozzy Osbourne, bir elinde baston tutarken diğer eliyle de yanında duran bir kişiden destek aldı.

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        1970'li yıllara damga vuran Black Sabbath'ın 'Karanlığın Prensi' ismiyle anılan ünlü solistine, 2003'te Parkinson teşhisi konuldu. Ünlü şarkıcı, hastalığını 2020'de açıkladı.

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        Ocak 2020'de katıldığı televizyon programında Ozzy Osbourne, bir yıl öncesinde omurga ve boyun ameliyatları dâhil bir dizi sağlık sorunları yaşadığını söylemişti. Sırtındaki metal çubukların yerinden çıkmasına neden olan bir düşme olayı başından geçmişti.

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        Sanatçı, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.

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        Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a konulan ikinci evre Parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" anlatmıştı.

        #Ozzy Osbourne
        #parkinson
        #müzik
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