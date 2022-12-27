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O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu! Birbirinden ünlü isimler sahne alacak!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı 31 Aralık Cumartesi akşamı seyircisiyle buluşuyor. Jüri koltuğunda Seda Sayan, Murat Boz gibi ünlü şarkıcıların yer aldığı O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde birbirinden ünlü isimler sahne alacak. İşte, 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları - yarışmacıları isimleri ve jüri üyeleri hakkında merak edilenler...

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  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri, yılbaşına sayılı günler kala gündeme geldi. Birbirinden ünlü isimlerin sahnede performanslarını sergileyeceği gecede jüri koltuğunda ise Murat Boz ve Seda Sayan gibi isimler yer alacak. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak programa ilişkin olarak "O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak, hangi isimler sahne alacak?"" sorusu gündemde yer alıyor. İşte, 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve yarışacak ünlü isimler...
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek. Yılbaşı programının saat 20:00'de başlaması bekleniyor. 
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    O SES TÜRKİYE KONUKLARI VE JÜRİLERİ BELLİ OLDU!

    O Ses Türkiye yılbaşı programında birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Jüri koltuğunda ise Murat Boz ve Seda Sayan yer alacak. İşte, 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları;
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Aslıhan Malbora
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Aytaç Şaşmaz
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Talat Bulut
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Danla Bilic
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Cem Can Seven

    Sosyal medya paylaşımlarında Cemal Canseven ve Danli Bilic, Yanarım şarkısını seslendirecek.
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Hafsanur Sancaktutan
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Selin Şekerci
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Selçuk Yöntem

    Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem Sevda Mecburi İstikamet şarkısını seslendirecekler.
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Büşra Pekin

    Ünlü oyuncu Bi' Tek Ben Anlarım şarkısını seslendirecek.
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Büşra Pekin

    Ünlü oyuncu Bi' Tek Ben Anlarım şarkısını seslendirecek.
  • Birbirinden ünlü isimler sahne alacak! 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu!

    Neslihan Atagül

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