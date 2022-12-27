O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri, yılbaşına sayılı günler kala gündeme geldi. Birbirinden ünlü isimlerin sahnede performanslarını sergileyeceği gecede jüri koltuğunda ise Murat Boz ve Seda Sayan gibi isimler yer alacak. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak programa ilişkin olarak "O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak, hangi isimler sahne alacak?"" sorusu gündemde yer alıyor. İşte, 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve yarışacak ünlü isimler...