Birce Akalay: Bunaltıcı bir hava var
Birce Akalay, köpeği Cipsy ile Bebek'te parkta görüntülendi. Köpeğini gezdiren Akalay, gazetecilere "Arkadaşlar bunaltıcı bir hava var, biraz dinleneceğim" ifadelerini kullandı
Giriş: 02.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:30
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, köpeği Cipsy'i Bebek Park'ında dezdirirken objektiflere yansıdı.
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Ünlü oyuncu, mensuplarını görünce; "Arkadaşlar, bunaltıcı bir hava var, biraz dinleneceğim. Sokakta konuşmayalım olur mu?" dedi.
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Köpeğini parkta oynatan Birce Akalay, bir ara çimlere uzanıp dinlendi.