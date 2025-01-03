Birce Akalay'dan, Hakan Kurutaş'a: Bunların hepsi aşkla ilgili

Oyuncu, bu anları; "Gerçekten gerçekçi dileklerimiz, dondurucu soğuğa rağmen neredeyse her gün attığımız binlerce adım ve bir valsle sona eren unutulmaz bir yeni yıl kutlaması... Bunların hepsi, her zaman aşkla ilgili. Teşekkürler, Viyana"