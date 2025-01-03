Birce Akalay'dan, Hakan Kurutaş'a: Bunların hepsi aşkla ilgili
Birce Akalay, Viyana sokaklarında sevgilisi Hakan Kurutaş ile romantik ve eğlence dolu anlarını paylaştı; "Bunların hepsi her zaman aşkla ilgili"
Ünlü oyuncu Birce Akalay, yeni yıl tatilini geçirmek için gittiği Viyana’dan Hakan Kurutaş ile renkli paylaşımlar yaptı.
Sokaklarda sevgilisiyle birlikte keyifli anlar yaşayan Akalay, romantik ve eğlenceli dakikalarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Akalay’ın paylaşımları arasında dikkat çekenlerden biri de sarı bir perukla verdiği pozlardı.
Oyuncu, bu anları; "Gerçekten gerçekçi dileklerimiz, dondurucu soğuğa rağmen neredeyse her gün attığımız binlerce adım ve bir valsle sona eren unutulmaz bir yeni yıl kutlaması... Bunların hepsi, her zaman aşkla ilgili. Teşekkürler, Viyana"
Sevgilisi Kurutaş ise Akalay’ın bu romantik paylaşımına, kırmızı kalp emojisiyle karşılık vedi.
Fotoğraflar: Instagram