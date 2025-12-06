Birce Akalay: Hayatımda yapmayacağım bir şeydi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlayda Alişan, Deniz Celiloğlu, İbrahim Selim, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu ve Zeynep Kankonde'nin yer aldığı 'Güneşin Oğlu' adlı oyun sahnelendi. Onur Ünlü'nün aynı ismi taşıyan filmden uyarlanan oyunun gala gecesine İlayda Alişan'ın sevgilisi Oğulcan Engin ile Murat Boz ve Mustafa Aksakallı da katıldı.

Oğulcan Engin; "İlayda da ben de heyecanlıyım. Filmi de güzel. Tiyatrosu farklı olmuş. İlayda'nın ilk tiyatrosu" dedi. Boz ise; "Aşırı merak ediyorum" ifadesini kullandı.

Galaya Oğuzhan Koç ile sevgilisi Hazal Subaşı da katıldı. Koç; "Sizi tiyatroda yeniden görür müyüz?" sorusuna; "2011'de bıraktım. Kendimizi sinemaya attık. Şimdilik tiyatro yok, müzik var. Tiyatroyu genç arkadaşlarımıza bıraktık" yanıtını verdi.

Burak Çelik ile eşi Ece Bayrak da galaya katıldı. Geçtiğimiz aylarda baba olan Çelik; "Yaşamadan kimse bilemez. Allah, isteyen herkese versin" diye konuştu.

Gökçe Bahadır; "Bütün gün çok koşturduk. Yapımcılığını yaptığım oyun için koşturduk. Sonra bu oyuna yetiştim" dedi. Eşi Emir Ersoy'la sahne almasına oyuncu; "Keyifle yapıyoruz. Müzik bizi tanıştırdı ama sahne yaparız diye konuşmadık biraz yolda kendiliğinden gelişti sahneler" açıklamasını yaptı. 'Yaprak Dökümü' dizisindeki eski rol arkadaşı Halil Ergün'ün kendisini aramadığını söylemesi üzerine Bahadır; "Sürekli irtibatta diyemeyiz ama ara ara konuşuyoruz. Diziden sonra herkes kendi hayatına döndü" dedi.

Gökçe Bahadır; "Fahriye Evcen ile görüşüyoruz musunuz?" sorusuna ise "Hepsiyle sürekli görüşüyoruz gibi bir şey gerçekçi değil ama hiç kimseyle sıkıntımız ve derdimiz yok. Karşılaştığımız da sohbet ediyoruz" yanıtını verdi.

"GÜZEL DERS OLDU"

Gecede görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile evleneceğine dair sorulara; "Hiç öyle bir niyetimiz yok. Hayat gösterir böyle şeyleri" dedi. Alkol yüzünden ehliyetine el konulan oyuncu; "Hiç olmayacak, benim hayatımda yapmayacağım bir şeydi. Hayat işte, akıl tutulması, güzel ders oldu" ifadelerini kullandı.

Sevda Erginci de galaya bir arkadaşıyla katıldı. Oyuncu, Eylül ayında mimar Efe Saydut ile evlenmişti.