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Haberler Magazin Birce Akalay: İbrahim Çelikkol ve arkadaşlarımla hasret giderdim
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Birce Akalay: Hasret giderdik

Oyuncu Birce Akalay, dün akşam aralarında dostu İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu arkadaş grubuyla Sarıyer'deki bir restoranda yemek yedi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalay, "Eski günler yad edip, hasret giderdik" dedi

Birce Akalay: İbrahim Çelikkol ve arkadaşlarımla hasret giderdim
"Hasret giderdik"
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Birce Akalay, geçtiğimiz akşam aralarında kendisi gibi oyuncu olan dostu İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu arkadaş grubuyla Sarıyer'deki bir restoranda buluştu.

"ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİK"

Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Akalay, mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet etti. 37 yaşındaki oyuncu, "İbo (İbrahim Çelikkol) gitti yakalayamadınız. Yakın arkadaşlarımızla beraber bayram yemeği yemeye gelmiştik. Eski günleri yad edip, hasret giderdik." dedi.

Bayramda İstanbul'da olacağını söyleyen Birce Akalay, "Yeni bir projem yok şu an, ben de beklemedeyim." dedikten sonra evinin yolunu tuttu.

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