Birce Akalay ile Oktay Kaynarca: İş değil, dostluk yemeği

"İş değil, dostluk yemeği" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Birce Akalay, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan Oktay Kaynarca ile birlikte Arnavutköy'deki bir balıkçıda yemek yedi.

Havaların soğuk olması sebebiyle gazetecileri bekletmemek için yemeklerine ara veren ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇOK ESKİYE DAYANAN BİR DOSTLUĞUMUZ VAR"

Uzun süredir arkadaş olduklarını söyleyen çiftten Kaynarca, "Birce ile çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Bugün güzel bir akşam yemeği yedik. İş için değil, sohbet için bir araya geldik. Tabi hayat bu, belli olmaz ne olacağı ama şu an öyle bir iş sohbeti içerisinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Kendi markası için uğraştığını dile getiren Birce Akalay ise, "Şu anda biraz dinleniyorum, biraz markamla ilgileniyorum çünkü orada da bir bebek doğdu. Onunla da ilgilenmem gerekiyor. Bazen projeleri okuyorum, şu an bu şekilde zaman geçiriyorum." dedi.

Ayrıca iki oyuncu, ileride birlikte bir projede yer alabileceklerinin sinyallerini de vermiş oldu.