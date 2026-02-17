Canlı
        Haberler Dünya Birçok Arap ülkesinde ramazan yarın başlıyor | Dış Haberler

        Birçok Arap ülkesinde ramazan yarın başlıyor

        Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan, yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 22:13 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:13
        Birçok Arap ülkesinde ramazan yarın başlıyor
        Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan, yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı.

        Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü ve yarın ramazan ayının ilk günü olduğu belirtildi.

        Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi de yarın ramazan ayının ilk günü olacağını açıkladı.

        BAE Devlet Başkanlığı Divanı, ramazan ayının hilalinin görüldüğünü ve yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu.

        Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanlığı da yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı.

        Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de ramazan ayının ilk gününün yarın başlayacağını bildirdi.

        Irak'ta Sünni Vakfı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Vakıflar Bakanlığı da ramazan ayının ilk gününün yarın başlayacağını belirtti.

        Bahreyn'deki Hilali Gözetleme Kurumu da hilalin görüldüğüne dair kimsenin şahitlik etmediğini, ancak Suudi Arabistan'da hilalin görüldüğünün yasal olarak tespit edildiğini ve bu nedenle yarın ramazan ayının ilk günü olacağına karar verildiğini açıkladı.

        Kuveyt'te de Hilal Gözetleme Kurumu, ramazan ayının hilalinin görüldüğünü ve bu nedenle yarın ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu.

        Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan da hilalin "birçok Arap ve İslam ülkesinde" görüldüğünün teyit edilmesi nedeniyle yarın ramazanın ilk günü olduğunu söyledi.

        Ramazana perşembe günü başlayacak olan ülkeler

        Ürdün Başmüftüsü Ahmed el-Hasanat, hilalin görülmemesi nedeniyle yarının şaban ayının 30'uncu günü olarak kabul edileceğini, 19 Şubat Perşembe günü ramazan ayına başlanacağını duyurdu.

        Mısır Müftüsü Nazir Ayad da televizyonda yayınlanan açıklamasında, ramazan hilalinin görülemediğini ve bu nedenle çarşamba gününün şaban ayının son günü, perşembe gününün ise ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu.

        Türkiye, İran, Umman ve Suriye de ramazan ayının perşembe günü başlayacağını açıkladı.

        Farklılık nereden kaynaklanıyor?

        İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, ramazan ayının başladığını tesbit etmek gerekiyor.

        İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Aybaşlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

