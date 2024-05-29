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        Haberler Gündem Eğitim Birçok öğretmen, doktor, gazeteci yetiştiren Abdulkadir Yolcu emekli oldu

        Birçok öğretmen, doktor, gazeteci yetiştiren Abdulkadir Yolcu emekli oldu

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, öğretmen doktor ve gazeteci gibi birçok meslek sahibi öğrenci yetiştiren 44 yıllık öğretmen Abdülkadir Yolcu, zorunlu yaş nedeniyle emekli oldu. İlçede sevilen öğretmene, öğretmen, gazeteci, doktor ve esnaf yöneticisi gibi yetiştirdiği öğrencileri olan meslek sahipleri kendisine sürpriz ziyarette bulundu. Öğretmen Yolcu, 65 yaşında son vedasında kendisini ziyaret eden meslek sahibi öğrencileri ile duygulu anlar yaşadı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 29.05.2024 - 19:22 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:22
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        44 yıllık öğretmene duygulu ziyaret
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 65 yıllık ömrüne 44 yıllık eğitim mesleğini sığdıran ve bu sene emekli olan eğitimci ve idareci Abdulkadir Yolcu’ya eski öğrencileri sürprizde bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ilçede öğretmenlik yaparak birçok meslek sahibi öğrenci yetiştiren Yolcu, son günlerinde duygulu anlar yaşadı.

        ESKİ ÖĞRENCİLERİNDEN DUYGULU ZİYARET

        İlçede yetiştirdiği öğretmen, gazeteci, Kurum amiri, esnaf ve dernek başkanı olarak günlük hayatta görev yapan eski öğrencileri, ilçede sevilen öğretmen Abdülkadir Yolcu’yu son gününde sürpriz ziyarette bulundu. Yetiştirdiği ve meslek sahibi öğrencilerinin kendisine ziyarete gelmesinden çok memnun olduğunu anlatan Yolcu “Çok mutlu oldum. Yıllar önce okuttuğum bu öğrencilerimin beni düşünerek gelmeleri benu mutlu ve bahtıyar etti. Hepsine teşekkür ederim. Ne mutlu bu insanlarla öğretmenlik yaptım. Öğretmenliğin güzel tarafı bu olsa gerek” dedi.

        “KENDİSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK”

        Yetiştirdiği öğrenciler arasında eski İlçe Milli Eğitim Müdürü şu an Viranşehir İlçe Halk Kütüphane müdürü olan İbrahim Yağan, kendisinden çok şey öğrendiğini söyleyerek “Hocamla çalışma fırsatı da bulduk. Eğitiminden ve duruşundan çok şey öğrenmeye devam ediyoruz. Hayatımızda her alanda dokunmuştur. Yıllar geçse de unutulmayacak bir isim. Saygıyla anacağımız bir büyüğümüz” dedi. Gazeteci Murat Sever’de, onun yetiştirdiği öğrenciler arasında olduğunu belirterek “Bizler Viranşehir Lisesi mezunları olarak onun elinden yetiştik. 44 yılda çok değerli isimler yetiştirdi. Bizlerde bugünde ona vefa borcumuz için ziyaretine geldik. Hocamıza çok teşekkür ederiz” dedi.

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        #Abdulkadir Yolcu
        #Viranşehir
        #haberler
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