Birçok öğretmen, doktor, gazeteci yetiştiren Abdulkadir Yolcu emekli oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 65 yıllık ömrüne 44 yıllık eğitim mesleğini sığdıran ve bu sene emekli olan eğitimci ve idareci Abdulkadir Yolcu’ya eski öğrencileri sürprizde bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ilçede öğretmenlik yaparak birçok meslek sahibi öğrenci yetiştiren Yolcu, son günlerinde duygulu anlar yaşadı.

ESKİ ÖĞRENCİLERİNDEN DUYGULU ZİYARET İlçede yetiştirdiği öğretmen, gazeteci, Kurum amiri, esnaf ve dernek başkanı olarak günlük hayatta görev yapan eski öğrencileri, ilçede sevilen öğretmen Abdülkadir Yolcu’yu son gününde sürpriz ziyarette bulundu. Yetiştirdiği ve meslek sahibi öğrencilerinin kendisine ziyarete gelmesinden çok memnun olduğunu anlatan Yolcu “Çok mutlu oldum. Yıllar önce okuttuğum bu öğrencilerimin beni düşünerek gelmeleri benu mutlu ve bahtıyar etti. Hepsine teşekkür ederim. Ne mutlu bu insanlarla öğretmenlik yaptım. Öğretmenliğin güzel tarafı bu olsa gerek” dedi.