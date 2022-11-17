Gerek kendi toprakları üzerinde açılan cephelerde gerekse de İttifak Devletleri’ne yardım etmek için yardım cephelerinde savaşmış olan Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda hangi cephede toprak kazandı? 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı kaç cephede savaşmıştır? İşte, tüm detaylar…

Birinci Dünya Savaşı Cepheleri

4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı cepheleri; Doğu ve Batı Cepheleri olmak üzere iki ana cepheye ayrılmaktadır. Şimdi gelin bu cephelerin hangi coğrafyaları kapsadığına birlikte göz atalım:

Birinci Dünya Savaşı Doğu Cephesi

Doğu Cephesi; Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri içinde bulunan Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan’ın doğusunda kalan bölgelerde açılan cephelerdir.

Birinci Dünya Savaşı Batı Cephesi

Almanya’nın batısındaki Avrupa topraklarında; Hollanda, Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerini içine alan bir cephedir.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda toplam 10 farklı cephede savaşmıştır. Bunlardan 6’sı kendi topraklarında savaştığı cephelerken 4’ü de kendi toprakları dışında savaştığı cephelerdir.

Osmanlı Devleti’nin savaştığı 1. Dünya Savaşı Cepheleri kronolojik sıralaması ise şu şekildedir: