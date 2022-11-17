Gerek kendi toprakları üzerinde açılan cephelerde gerekse de İttifak Devletleri’ne yardım etmek için yardım cephelerinde savaşmış olan Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda hangi cephede toprak kazandı? 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı kaç cephede savaşmıştır? İşte, tüm detaylar…
Birinci Dünya Savaşı Cepheleri
4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı cepheleri; Doğu ve Batı Cepheleri olmak üzere iki ana cepheye ayrılmaktadır. Şimdi gelin bu cephelerin hangi coğrafyaları kapsadığına birlikte göz atalım:
Birinci Dünya Savaşı Doğu Cephesi
Doğu Cephesi; Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri içinde bulunan Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan’ın doğusunda kalan bölgelerde açılan cephelerdir.
Birinci Dünya Savaşı Batı Cephesi
Almanya’nın batısındaki Avrupa topraklarında; Hollanda, Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerini içine alan bir cephedir.
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda toplam 10 farklı cephede savaşmıştır. Bunlardan 6’sı kendi topraklarında savaştığı cephelerken 4’ü de kendi toprakları dışında savaştığı cephelerdir.
Osmanlı Devleti’nin savaştığı 1. Dünya Savaşı Cepheleri kronolojik sıralaması ise şu şekildedir:
- Kafkas Cephesi (Ekim 1914 – Ekim 1918): Osmanlı Devleti’nin açtığı bir taarruz cephesidir. Cephenin açılma amacı Osmanlı Devleti’nin kaybetmiş olduğu Kars, Ardahan ve Batum gibi yerleri geri almak istemesidir.
- Hicaz-Yemen Cephesi (Kasım 1914 – Haziran 1916): Osmanlı Devleti’nin bu cephede var olmasının ana amacı kutsal toprakları savunmak olmuştur. Ortadoğu petrollerini kontrol altında tutmam isteyen İtilaf Devletleri ile savaşılan bu cephede Osmanlı Devleti istediğini alamamıştır.
- Irak Cephesi (Kasım 1914 – Kasım 1918): Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir cephedir ve bu cephe de İngiltere ve Fransa’nın, tıpkı Hicaz-Yemen’de olduğu gibi petrol yataklarına hâkim olmak istemesi sebebiyle ve Rusya’ya ekonomik ve askeri yardım ulaştırmak amacıyla açılmıştır.
- İran Cephesi (Aralık 1914 – Ekim 1918): Osmanlı Devleti ile Rusya-İngiltere arasında İran’ın kuzeybatısında çarpışmalar yaşandığı bir cephedir.
- Kanal Cephesi (Ocak 1915): Osmanlı Devleti için bir taarruz cephesi olan bu cephede İngiltere ile Osmanlı İmparatorluğu karşı karşıya gelmiştir. Cephenin açılmasının ana amacı; Osmanlı Devleti’nin İngiltere’nin sömürgelerine giden yolları kapatmak istemesi ve Mısır’ın geri alınmak istenmesidir.
- Suriye-Filistin Cephesi (Ocak 1915 – Ekim 1918): Almanya’nın isteğiyle açılan bu cephe de İngilizlerin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek için açılmıştır.
- Çanakkale Cephesi (Şubat 1915 – Ocak 1916): Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanmış tek cephe Çanakkale Cephesi’dir. Hem karada hem denizde gerçekleşen savaşlar sonucunda İtilaf Devletleri boğazı geçememişler ve 1. Dünya Savaşı’nın süresi yaklaşık 2,5 sene kadar uzamıştır.
- Makedonya Cephesi (Ekim 1915 – Eylül 1918): Osmanlı Devleti’nin dâhil olduğu bir yardım cephesidir.
- Galiçya Cephesi (Ağustos 1916): Tıpkı Makedonya Cephesi gibi Osmanlı Devleti’nin yardım gönderdiği bir cephedir.
- Romanya Cephesi (Ağustos 1916): Romanya’nın Avusturya-Macaristan’a saldırması sonucu açılan bu cepheye Osmanlı Devleti de asker göndermiştir.
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda Hangi Cephede Toprak Kazandı?
Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda kazandığı topraklar, cephenin Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmasına rağmen Kafkas Cephesi’nde kazanılmıştır. Rusya’nın savaştan çekilmesinin ardından 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litovsk antlaşması ile 1878 Berlin Antlaşması ile Rusya’nın eline geçen Kars, Ardahan, Artvin ve Batum Osmanlı Devleti’ne geri verilmiştir.
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