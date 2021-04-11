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Birleşik Arap Emirlikleri’nde ilk defa bir kadın astronot eğitimi alacak

Birleşik Arap Emirliklerin'de 27 yaşında makine mühendisi mezunu Nora Al Matrooshi, NASA 2021 Aday Sınıfı programına seçildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ilk defa bir kadın astronot eğitimi alacak
Reuters

Birleşik Arap Emirliklerin'de ilk defa bir kadın astronot eğitimi alacak. Reuters'ın haberine göre son yıllarda uzay programlarına önem veren Birleşik Arap Emirlikleri, bilimsel ve teknolojik yeteneklerini geliştirmek ve petrole olan bağımlığını azaltmak için uzay programlarına yöneliyor.

BAE’nin planları arasında 2117’ye kadar Marsa yerleşmek vizyonu da bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk astronotu 2019 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden Hazza Al Mansouri’ydi.

27 yaşındaki makine mühendisi mezunu Nora Al Matrooshi belirli değerlendirmeler ve kriterler arasından geçerek programa seçildi. Dubai’deki Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi (MBRSC) yaptığı açıklamada Nora’nın 4.300 başvurundan biri olarak seçildiğini aktardı.

Yaptığı açıklama Matrooshi şu sözlere yer verdi: ‘‘Millet bugün bana unutulmaz anlar yaşattı. Halkımızın anısına sonsuza dek kazınacak tarihi anları ve başarıları yazmak için çok çalışmayı hedefliyorum. Akıllı liderliğimize ve BAE Astronot Programı ekibine teşekkür ederim. Hazırlıklar ve çalışmalar şimdi başlıyor.’’

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum da konuyla ilgili Twitter’dan videolu bir açıklama yaptı. Maatrooshi’nin ekip arkadaşları arasında 2019 yılında Birleşik Arap Emirliklerin’den ilk uzaya giden astronot Hazza Al- Mansouri’de bulunuyor.

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