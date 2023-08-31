Birleşik Krallık'ta otomobil satışları temmuz ayında yüzde 31,6 arttı 

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede otomobil üretiminin temmuzda yüzde 31,6 artarak toplam 76 bin 451’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede iç pazar için üretilen otomobil sayısının yüzde 13,7 artarak 13 bin 187’ye, ihracat için üretilen araç sayısının ise yüzde 36,1 artarak 63 bin 264’e yükseldiği kaydedildi.

SMMT açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen kuruluşun üst yöneticisi Mike Hawes, “Son altı aydır otomobil üretiminin artıyor olması İngiliz otomobil sanayisinin toparlandığını gösteriyor. Elektrikli araç modelleri, otomobil üretim sayısının artmasını sağlıyor.” ifadesini kullandı.