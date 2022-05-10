İngiltere tarihinde ilk: Kraliçe yerine Prens Charles okudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Birleşik Krallık tarihinde bir ilk: Kraliçe yerine Prens Charles - Dünyadan Haberler
ABONE OL

İngiltere tarihinde ilk: Kraliçe yerine Prens Charles okudu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, her yıl katıldığı İngiltere Parlamentosu'nun resmi açılış törenine 59 yıl sonra ilk kez katılamadı. Kraliçe II. Elizabeth'in konuşmasını oğlu Prens Charles okudu.

Birleşik Krallık tarihinde bir ilk: Kraliçe yerine Prens Charles - Dünyadan Haberler
İngiltere tarihinde ilk: Kraliçe yerine Prens Charles okudu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yıllar sonra ilk kez İngiltere Parlamentosu'nun resmi açılış törenine katılamadı.

Parlamento açılış töreninde, Kraliçe II. Elizabeth yerine oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşma yaptı.

Buckingham Sarayı tarafından dün yapılan açıklamada, "Kraliçe epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor. Doktorlarıyla istişare ederek, yarın için isteksizce Parlamentonun resmi açılışına katılmamaya karar verdi" denilmişti.

59 YIL SONRA BİR İLK

Bu gelişme ile Kraliçe II. Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez bir Parlamento açılışına katılmamış oldu. Daha önce tahtta bulunduğu süre boyunca Kraliçe, 1959 ve 1963 yıllarında yalnızca hamile olduğu için Parlamento açılışlarına katılmamıştı.

İngiltere'de her Parlamento yılının açılışında konuşma yapan Kraliçe II. Elizabeth, bu törenler sırasında hükümetin yasama planlarını, gündemini ve getirmek istediği yasaları belirttiği bir konuşma yapıyordu. Bir süredir yaşadığı hareketlilik sorunları nedeniyle Kraliçe Elizabeth, son zamanlardaki bir takım etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.

En son geçtiğimiz hafta Kraliçe’nin her yaz ayında Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen bahçe partilerine katılmayacağı belirtilmişti

TAHTTA 70. YILINI KUTLAYACAK

Öte yandan İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth, bu yıl haziran ayında tahttaki 70. yılını kutlayacak.

İngiltere'de Platinium Jubile olarak adlandırılan bu kutlamalara Kraliçe’nin katılımıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KORONA ALARMI! Son dakika: Pekin'de koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor: "Durum karmaşık ve ciddi"
DÜNYA Pekin'de endişe sürüyor: "Durum karmaşık ve ciddi"
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da
DÜNYA Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da
Rusya'dan Odesa'ya füze atışları! AB Konseyi Başkanı Michel'in ziyareti yarıda kaldı... - Haberler
DÜNYA AB Konseyi Başkanı ziyaret etmişti: Odesa'ya füze ...
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
DÜNYA Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Son dakika: Bir Rus milyarder daha gizemli şekilde hayatını kaybetti
DÜNYA Bir Rus milyarder daha gizemli şekilde öldü
'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz?' kitabının yazarı kocasını öldürdü iddiası! - Haberler
DÜNYA Ünlü yazar kocasını öldürmekle suçlanıyor
Son dakika: Rusya tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç tarihi NATO kararını... - Haberler
DÜNYA Rusya uyarmıştı: Finlandiya ve İsveç kritik kararı bu ...
Filipinler, yeni devlet başkanını seçti
DÜNYA Filipinler, yeni devlet başkanını seçti
Rusya, Donbas bölgesinde ne kadar ilerledi?
DÜNYA Rusya, Donbas bölgesinde ne kadar ilerledi?
Ekvador'da cezaevinde kavga: Çok sayıda ölü var!
DÜNYA Ekvador'da cezaevinde kavga: Çok sayıda ölü var!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.