Birleşik Krallık tarihinde bir ilk: Kraliçe yerine Prens Charles - Dünyadan Haberler

İngiltere tarihinde ilk: Kraliçe yerine Prens Charles okudu 0:00 / 0:00

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96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yıllar sonra ilk kez İngiltere Parlamentosu'nun resmi açılış törenine katılamadı.

Parlamento açılış töreninde, Kraliçe II. Elizabeth yerine oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşma yaptı.

Buckingham Sarayı tarafından dün yapılan açıklamada, "Kraliçe epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor. Doktorlarıyla istişare ederek, yarın için isteksizce Parlamentonun resmi açılışına katılmamaya karar verdi" denilmişti.

59 YIL SONRA BİR İLK

Bu gelişme ile Kraliçe II. Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez bir Parlamento açılışına katılmamış oldu. Daha önce tahtta bulunduğu süre boyunca Kraliçe, 1959 ve 1963 yıllarında yalnızca hamile olduğu için Parlamento açılışlarına katılmamıştı.

İngiltere'de her Parlamento yılının açılışında konuşma yapan Kraliçe II. Elizabeth, bu törenler sırasında hükümetin yasama planlarını, gündemini ve getirmek istediği yasaları belirttiği bir konuşma yapıyordu. Bir süredir yaşadığı hareketlilik sorunları nedeniyle Kraliçe Elizabeth, son zamanlardaki bir takım etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.

En son geçtiğimiz hafta Kraliçe’nin her yaz ayında Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen bahçe partilerine katılmayacağı belirtilmişti

TAHTTA 70. YILINI KUTLAYACAK

Öte yandan İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth, bu yıl haziran ayında tahttaki 70. yılını kutlayacak.

İngiltere'de Platinium Jubile olarak adlandırılan bu kutlamalara Kraliçe’nin katılımıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.