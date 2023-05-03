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Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: "Giyim enflasyonu gerçekleri yansıtmıyor"

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünü etkileyen birkaç kalemin sektördeki maliyetleri artırdığını belirterek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yıllık yüzde 13,8’lik giyim enflasyonunun piyasa gerçeklerini yansıtmadığını söyledi

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel:
HABERTURK.COM

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bloomberg HT'ye konuşan Öncel, perakende sektörünü etkileyen birkaç kalemin sektöründeki maliyetleri arttırdığını belirterek, yıllık bazda yüzde 13,8’lik artışın piyasa gerçeklerini yansıtmadığını söyledi.

Öncel, “Enflasyon rakamlarındaki düşüş kağıt üzerinde mutluluk verici ama perakende sektöründe baktığımız zaman maliyetlerimizi yukarı çeken bazı kalemler var. Taşımacılık yüzde 10 küsur bir artış göstermiş. Konut kiralarındaki yüzde 25’lik sınırlama büyük bir fayda sağlıyor ama özellikle iş yeri kiralarında artış rakamı bu ay için yüzde 67" dedi.

Ayakkabı ve giyimdeki artışın sebebinin mevsimsel olduğunu belirten Öncel, yıllık bazda yüzde 13’lük bir artışın piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini de sözlerine ekledi.

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