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Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı

Adana'da Ersin Ö., birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı

Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
DHA

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Ö. ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen kişiler kaldırımdaki kamelyaya gelip, alkol almaya başladı. Bir müddet sonra Ersin Ö., birlikte alkol aldığı kimliği belirsiz bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ersin Ö., şüpheli tarafından göğsünün sol tarafından bıçaklandı. Şüpheli, olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Ersin Ö., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; tedavisi devam eden Ersin Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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