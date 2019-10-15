Volkswagen ve TÜV SÜD, filo yönetim işine giriyor. Bu kapsamda, iki şirketin Carmobility'nin mevcut filo yönetim hizmetleri işi ve FleetCompany üzerinde ortak kontrolü devralması işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verildi.

Kurulun kararına göre, Volkswagen söz konusu devralmayı Volkswagen Financial Services aracılığıyla gerçekleştirirken, TÜV SÜD AG ise TÜV SÜD Auto Service aracılığı ile kontrolü devraldı.

Kurulun karar metninde, "Volkswagen AG’nin iştiraki olan Volkswagen Financial Services AG aracılığıyla ve TÜV SÜD AG’nin iştiraki olan TÜV SÜD Auto Service GmbH aracılığıyla, Carmobility GmbH’nin mevcut filo yönetim hizmetleri işi ve FleetCompany GmbH üzerinde ortak kontrolü devralması işlemine izin verildi" ifadesi yer aldı.

YÜZDE 60'INI SATIN ALDI

2006 yılında kurulan Carmobility, 2018'den bu yana Volkswagen Financial Services'in yüzde yüz iştiraki olarak filo yönetim alanında faaliyet gösteriyor.

1999'dan bu yana TÜV SÜD bünyesinde faaliyet gösteren FleetLogistics'in ise yüzde 60'ı Şubat ayında Volkswagen Financial Services tarafından satın alındı. Şirketin yüzde 40 oranındaki hissesi ise TÜV SÜD Auto Service'in kontrolünde bulunuyor.

Her iki şirketin filo yönetimi hizmetlerinin birleştirilerek, filo yönetimi konusunda uluslararası platform oluşturulması hedefleniyor.