Birol Güven'den AFAD'a çağrı

Sinema Genel Müdürü ve yapımcı Birol Güven, sosyal medya hesabından İstanbul trafiğine yönelik olarak AFAD'a (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) çağrıda bulundu.

Birol Güven, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "İstanbul'da yaşanan şeyin adı bir trafik problemi değil. Bence trafik felaketi... Artık AFAD'ın el atması lâzım. Trafikte kalanlara yemek dağıtmak, şehrin bir çok yerine seyyar tuvaletler yerleştirmek falan gerekiyor."