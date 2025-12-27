Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Birol Güven'den AFAD'a çağrı

        Birol Güven'den AFAD'a çağrı

        Sinema Genel Müdürü ve yapımcı Birol Güven, İstanbul trafiğine yönelik olarak AFAD'a çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2025 - 22:17 Güncelleme: 27.12.2025 - 22:55
        AFAD'a çağrı
        Sesli Dinle
        Sinema Genel Müdürü ve yapımcı Birol Güven, sosyal medya hesabından İstanbul trafiğine yönelik olarak AFAD'a (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) çağrıda bulundu.

        Birol Güven, yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "İstanbul'da yaşanan şeyin adı bir trafik problemi değil. Bence trafik felaketi... Artık AFAD'ın el atması lâzım. Trafikte kalanlara yemek dağıtmak, şehrin bir çok yerine seyyar tuvaletler yerleştirmek falan gerekiyor."

        #Birol Güven
        #AFAD
        #trafik
