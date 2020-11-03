Bisikletle dünya turuna çıkan Türkiye hayranı Hollandalı Kırklareli'ne geldi

AA

Hollanda'dan bisikletiyle iki ay önce yola çıkan Melanie Deegen (62),Edirne'yi geçtikten sonra Kırklareli'ne geldi.

Bisiklet tutkunu gezgin, Lüleburgaz ilçesinde Yıldızlar Bisiklet Akademisi'nin konuğu oldu.

Deegen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadığını, 42 yıl önce geldiği Türkiye'den ülkesine döndüğünde Türkoloji okumaya başladığını anlattı.

Önceki ziyaretinde Türk insanının kendisini çok etkilemesi sonrası Hollanda'ya döner dönmez Türkçe dersleri almaya başladığını ifade eden Deegen, "20 yaşındaydım Türkiye'ye geldiğimde, döner dönmez Türkoloji okumaya başladım. Türkçe'yi ve Türk tarihini çok iyi biliyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanları çok cana yakın, misafirperver. Türkçe, şiir gibi bir dil. Onun için Türkçe'yi öğrendim." dedi.

Yaşlı kategorisinde olmasına rağmen kendisini genç hissettiğini söyleyen Deegen, mart ayındaki tur planını Kovid-19'a yakalanması nedeniyle bugüne bıraktığını belirtti.