Kahreden ölüm! Bisikletli çocuğa kamyon çarptı
Denizli'de bisiklet kullanan 6 yaşındaki İsmail Emir Gökkaya'ya kamyon çarptı. Feci kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonun çarptığı bisikletteki 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Ahmet N. idaresindeki kamyon, Turan Mahallesi'nde bisiklet kullanan İsmail Emir Gökkaya'ya çarptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Aydın'da yaşayan İsmail Emir Gökkaya'nın tatil için ailesiyle Sarayköy'e geldiği öğrenildi.
Fotoğraf: İHA