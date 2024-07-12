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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bisikletli çocuğa kamyon çarptı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kahreden ölüm! Bisikletli çocuğa kamyon çarptı

        Denizli'de bisiklet kullanan 6 yaşındaki İsmail Emir Gökkaya'ya kamyon çarptı. Feci kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:50
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        Bisikletli çocuğa kamyon çarptı!
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonun çarptığı bisikletteki 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Ahmet N. idaresindeki kamyon, Turan Mahallesi'nde bisiklet kullanan İsmail Emir Gökkaya'ya çarptı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Aydın'da yaşayan​ İsmail Emir Gökkaya'nın tatil için ailesiyle Sarayköy'e geldiği öğrenildi.​​​​​​​

        Fotoğraf: İHA

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