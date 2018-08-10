Sütlü tatlı deyince akla gelen ilk muhallebi gelir. Sütlü tatlı tarifleri hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de hafifliği ile midenizi rahatsız etmez. Sütlü muhallebi öyle bir tatlıdır ki hem sade olarak hem de çeşitli eklentiler ve pişirme ya da dondurma yöntemleri ile bambaşka kimliklere bürünür. Peki sütlü muhallebi ile tatlı nasıl yapılır? Püf noktaları ile bisküvili sütlü muhallebi tarifi...

BİSKÜVİLİ SÜTLÜ MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeleri:

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 litre süt

50 gr tereyağı

1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Derin bir tencerece süt, un, nişasta ve şeker kaynayıncaya kadar karıştırılır. Kıvamı yoğunlaşıp kaynamaya başlayınca muhallebi ocaktan alınır ve 50 gr tereyağı tencereye konup eriyinceye kadar karıştırılır. Bu işlemden sonra sütlü muhallebi yemeye hazırdır. Ama isteseniz derin bir salata kasesine biraz bisküvi ile yepyeni bir tatlı etkisi de yaratabilirsiniz. Bisküvileri elinizle ufalayın kaseye biraz muhallebi biraz bisküvi dökün. Kat kat değil parça parça olmalı. Daha sonra buzluğa atıp en 3 saat dondurun. Donmuş bisküvili muhallebinizi düz bir tabağın üzerine ters çevirerek salata kasesinden çıkarabilirsiniz. Yine üzerini bisküvi kırıntıları ile süsleyebilirsiniz. Dilimleyerek servis etmek oldukça pratiktir. İsterseniz küçük kaselerde de servis yapmanız mümkün, bisküvileri ufalayıp kasenin altına koyduktan sonra üstüne muhallebiyi döküp servis ederseniz de çok hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Afiyet olsun

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