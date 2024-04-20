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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bitcoin (Btc) Halving ne zaman? 2024 Bitcoin (BTC) halving (yarılanma) tarihi, saati ve kripto para piyasasındaki yönü - Merak Edilenler Haberleri

        Bitcoin (Btc) Halving ne zaman? Bitcoin (BTC) halving (yarılanma)tarihi, saati ve kripto para piyasasındaki yönü

        Ülkemizde ve dünyada sıklıkla takip edilen Bitcoin Halving yarılanma süreci başlıyor. "Halving" olarak da adlandırılan bu süreç ilk olarak 2012 yılında gerçekleşti. Dört yılda bir gerçekleşen bu tarihi ana tanıklık etmek isteyenler Bitcoin (Btc) Halving ne zaman, saat kaçta, piyasalara yönü nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Blok üretilme süreçlerinin 10 dakika civarlarında değişmesi nedeniyle tam saatin hesaplanamadığı biliniyor. İşte 2024 Bitcoin (Btc) Halving (yarılanma) tarihi ve sürecine dair diğer bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:15
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        1

        Bitcoin (Btc) Halving tarihi, saati ve kripto para piyasasındaki rolü merak ediliyor. Bİtcoin yarılanması her 210 bin blokta, yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşiyor. Bitcoin ağında ortalama her 10 dakikada bir blok üretiliyor. Üretilen her blok sonrası ise madencilere ödül veriliyor. Peki Bitcoin (Btc) Halving ne zaman? Bitcoin (BTC) halving (yarılanma)tarihi, saati ve kripto para piyasasındaki yönü

        2

        BİTCOİN (BTC) HALVİNG ÖDÜL YARILANMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

        Bitcoin'de sıradaki ödül yarılanmasının 840 bininci blokta 20 Nisan gece yarısı gerçekleşmesi bekleniyor. Blok üretilme süreçlerinin 10 dakika civarlarında değişmesi nedeniyle tam saat, çok yakın bir zaman dilimine kadar hesaplanamıyor. Blok üretim süreçlerinin uzaması ve kısalması durumuna göre yarılanma anının da değişeceği belirtiliyor.

        BİR SONRAKİ YARILANMA NE ZAMAN?

        Bir sonraki yarılanmanın 1 milyon 50 bininci blokta 2028 yılında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

        3

        KRİPTO PARA PİYASASI ÜZERİNDE ETKİLERİ OLACAK MI?

        Bitcoin ödül yarılanmasının, altcoin olarak bilinen diğer kripto para projelerinin ağları üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmuyor. Ancak "halving" sonrası Bitcoin fiyatındaki hareketlilik, dolaylı yoldan diğer projelerdeki fiyatlamaları da etkiliyor.

        4

        BİTCOİN ÖDÜL YARILAMASI NEDİR?

        Bitcoin, blok zincir üzerine kurulu, kullanıcıların aracısız bir şekilde işlem yapabildiği merkeziyetsiz bir dijital para birimidir. İnternete sahip herkesin ulaşabildiği bu ağda, her bir blok bir önceki bloktan veriler içermektedir. Birbiri ardına eklenen bu bloklarda değişiklik yapılabilmesi için tüm blokların değiştirilmesi gereklidir.

        Bitcoin ağında ortalama her 10 dakikada bir blok üretiliyor. Üretilen her blok sonrası ise madencilere ödül veriliyor. Ödül yarılanması ise Bitcoin ağında her 210 bin blokta bir, blok başına verilen ödüllerin yarı yarıya düşmesi olarak biliniyor.

        5

        YARILANMA KAÇ YILDA BİR OLUYOR?

        "Halving" olarak da adlandırılan bu süreç ilk olarak 2012 yılında gerçekleşti. O zamana kadar Bitcoin madencilerine blok başı ödül olarak 50 Bitcoin veriliyordu. Bu tarihten sonra 25 olan ödül, 2016 yılında 12,5'e düştü. 2020 yılında ise 6,25 olarak güncellenen blok başı ödüller, şimdiye kadar sayıyla devam etti. Ancak 20 Nisan gece yarısı gerçekleşmesi planlanan yarılanma sonrası ödüllerin 3,125 olması bekleniyor.

        6
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