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Haberler Kripto Para Bitcoin'de Fed öncesi kararsız hareket
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Bitcoin'de kararsız hareket

Haftasonu 28.400 doların üzerine tırmanan Bitcoin Asya piyasalarının açılmasıyla bu seviyenin altına geriledi. Haftaya 27.525 dolardan başladı

Bitcoin'de Fed öncesi kararsız hareket
HABERTURK.COM

Küresel bankacılık sektörüne yönelik artan endişeler ve Fed'in faiz artırımlarında frene basma ihtimalinin fiyatlanması geçtiğimiz hafta Bitcoin'de önemli bir ralli yaşanmasına yol açtı.

1 hafta önce 22.300 dolar civarında işlem gören dünyanın en büyük kripto parası dün 28.408 dolara kadar yükseldi.

Ancak sabaha karşı Asya piyasalarının açılmasıyla kâr satışları geldi ve Bitcoin bu sabah itibarıyla kazanımlarının bir kısmını geri vererek 27.525 dolara geriledi. Bu geri çekilmeye rağmen TSİ 8.40 itibarıyla son 24 saatte yüzde 1.1'lik yükseliş kaydetti.

Benzer şekilde dün 1.840 dolara kadar yükselen Ethereum da bu sabah 1.760 dolara çekildi.

Sabaha karşı yaşanan düşüşlere rağmen Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yatırımcısına yüzde 22.7 kazandırdı. Ethereum'daki haftalık yükseliş ise yüzde 9.8 oldu.

BU HAFTA GÖZLER FED'DE

Bu hafta gözler Fed'in çarşamba günü açıklayacağı kritik faiz kararında olacak. Sadece 2 hafta önce Fed'in mart toplantısından 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak önce ABD'de Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'in iflasları, ardından ise Avrupa'da Credit Suisse'e yönelik endişelerin artmasıyla Fed'in 'şahin' duruşundan geri adım atacağına yönelik beklenti yükseldi. Bugün itibarıyla piyasalarda 25 baz puanlık artırım ve faizin sabit bırakılması ihtimalleri fiyatlanıyor.

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