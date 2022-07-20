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Bitcoin'de hızlı yükseliş

ECB'nin 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisiyle dolar geçen haftaki zirvesinden düştü. Artan risk iştahıyla yüzde 6'nın üzerinde değer kazanan Bitcoin 14 Haziran'dan bu yana ilk kez 23.000 doların üzerine tırmandı

Bitcoin'de hızlı yükseliş
5 hafta sonra 23.000 doları aştı
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HABERTURK.COM

2022 genelinde küresel piyasalarda genel olarak Fed takip edilirken bu hafa sahneyi Avrupa Merkez Bankası (ECB) aldı.

Perşembe günü faiz kararını açıklayacak ECB'nin bu haftaya kadar 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak son günlerde uluslararası haber ajansları çeşitli kaynaklara dayandırdıkları haberlerde ECB için 50 baz puanlık faiz artırımının masada olduğunu bildirdi.

ECB'nin beklenenden daha agresif adımlar atacağına yönelik beklentinin güçlenmesiyle geçen hafta 1'in altını gören Euro/dolar dün itibarıyla 1.02'nin üzerine çıktı. Geçen hafta 109 seviyesini aşan dolar endeksi de 107'nin altına çekildi.

Doların zayıflaması ve ECB'nin artan enflasyona karşı ciddi adımlar atmaya hazırlanması resesyon korkusunu bastırdı ve piyasalardaki risk iştahı yükseldi.

5 HAFTANIN ARDINDAN 23.000 DOLARI AŞTI

Artan iştahın olumlu yansımaları kripto para piyasasında net bir şekilde görüldü. Bitcoin dün gece 23.600 doları aşarken bu sabah kazanımlarının bir kısmını geri verdi ve 23.400 dolardan işlem gördü. Yaşanan bu hafif çekilmeye rağmen Bitcoin günlük yüzde 6.9 yükseldi. Bitcoin böylece 14 Haziran'dan bu yana ilk kez 23.000 doların üzerine çıktı.

ADA VE DOGECOİN YÜZDE 11 YÜKSELDİ

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 3 yükselerek 1.561 doları aştı. Yükselişler piyasa geneline yayılırken Binance Coin günlük yüzde 3.4, Ripple yüzde 5.7, Cardano (ADA) ise yüzde 11 yükseldi. Solana yüzde 4.9, Dogecoin yüzde 11 değer kazandı.

Kripto paraların piyasa değeri son 24 saatte 45 milyar dolar artarak 1 trilyon 60 milyar dolara çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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