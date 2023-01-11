Bitcoin'de yükseliş sürüyor

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HABERTURK.COM

Kripto paralarda olumlu rüzgarlar esmeye devam ediyor. Bitcoin bugün yaklaşık yüzde 1'lik yükseliş kaydederken gün içerisinde 17.494 dolara yükseldi.

Ethereum ise daha sınırlı bir şekilde yüzde 0.2 yükselerek 1.341 doları gördü. Binance Coin yüzde 1, Ripple yüzde 4, Dogecoin yüzde 0.3, Polygon ise yüzde 1.5 değer kazandı.

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralar arasında sadece Cardano (ADA) değer kaybı yaşadı. TSİ 14.10 itibarıyla günlük yüzde 1.2 düştü.

Bugünkü yükselişlerle beraber Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yatırımcısına yüzde 3.6, Ethereum ise yüzde 6.9 kazandırmış oldu.

Kripto paralar son dönemde olduğu gibi başta Nasdaq olmak üzere geleneksel borsalarla paralel bir harekette bulundu. Nasdaq Bileşik endeksi son 1 haftada yüzde 2.6 yükseldi.

Piyasalarda dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkatle takip edildi ancak Powell mevcut beklentileri değiştirecek nitelikte bir açıklama yapmadı.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

FED Başkanı Powell’ın konuşmasından beklenen ipuçlarının gelmediğini belirten Futurance & Fexobit Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım "Santiment verilerine göre; Bitcoin (BTC) tarafında 10 Ocak 2023 tarihinde 2022 yılından beri kâr eden yatırımcı sayısı bazında en kârlı 2. gün yaşandı. BTC için bir başka iyi haber ise madencilerden geldi. 2022 yılında yükselen enerji fiyatları ve azalan BTC fiyatı sebebiyle kârlılık etmekte zorlanan madenciler sürekliliklerini sağlamak için ellerindeki Bitcoin rezervlerini ve mining cihazlarını satmaya başlamışlardı. Glassnode’a göre; madencilerin elindeki Bitcoin rezervleri artarak son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hem geleneksel hem de kripto piyasaları perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine kitlendi. Alıcılı havanın yoğun olması ve optimizmin artmasıyla altcoinlerde özellikle de memecoinlerde sert hareketler görülebilse de Bitcoin ve Ethreum gibi coinlerde yarına kadar seyirlerin daha yatay bir bantta olması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.