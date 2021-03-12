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Bitcoin'in gözü tarihi zirvede

Bitcoin gece saatlerinde 58.091 doları gördükten sonra bu öğlen itibarıyla 56.210 dolara geriledi. Bitcoin 21 Şubat'ta 58.330 dolarla tarihi rekorunu kırmıştı. Son günlerin en çok konuşulan kripto paralarından Chiliz ise son 24 saatte yüzde 81 yükseldi

Bitcoin'in gözü tarihi zirvede
HABERTURK.COM

Kripto para piyasasında bugün gözler Bitcoin'in yeni bir rekor kırıp kırmayacağına çevrildi. Dünyanın en büyük kripto parası dün gece 58.091 dolara kadar yükseldi ve 21 Şubat'ta ulaştığı 58.330 dolarlık tarihi zirvesine çok yaklaştı.

Ancak 58.000 dolarlık seviyenin aşılmasının ardından kâr satışları geldi ve bu öğlen itibarıyla Bitcoin 56.210 dolara geriledi. Bitcoin yine de günlük olarak yüzde 1 son 1 haftada ise yüzde 20 yükseliş keydetmiş durumda.

Kurumsal alımların devam etmesiyle yükselişler sürerken, Ethereum son 24 saatte yüzde 2.1 değer kazanarak 1.780 doları aştı. Binancecoin yüzde 3.1, Dogecoin ise yüzde 1.2 değerlendi.

PİYASA DEĞERİ 2.6 MİLYAR DOLAR OLDU

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 para biriminin 67'si bugün dolar bazında değer kazandı. Bugün en dikkat çekici yükselişlerden birisi ise yüzde 81 ile Chiliz'de yaşandı. Chiliz yatırımcıları son 1 haftada dolar bazında yüzde 290 getiri elde etti. Bu kripto para böylece 2.6 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 38. kripto para konumuna yükseldi.

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