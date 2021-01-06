Bitcoin son 24 saatte yüzde 11.23 artışla 35,160.42 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.08 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 585.08 milyar dolardan, 653.7 milyar dolara yükseldi.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan Chase'in stratejistlerine göre, Bitcoin, güvenli liman altın ile "ciddi bir şekilde rekabet" edebilecek durumda. Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki JPMorgan Chase stratejistleri, özel sektörün Bitcoin'e yaptığı toplam yatırımın mevcut durumda altına yapılan yatırıma denk olduğu bir senaryo çizdi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 5 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasındaki XRP de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 93 milyar dolarlık sıçramayla 947.07 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 44 milyar dolarlık düşüşle 136 milyar dolara indi.

Toplam 8,188 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,300 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ

Birim Fiyat($) Günlük(%) Haftalık(%) Piyasa hacmi($)

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Bitcoin 35,160.42 11.23 26.08 653,704,866,980



Ethereum 1,114.32 9.83 51.95 127,182,959,767



Tether 1.00 0.13 0.28 22,168,001,812



Litecoin 162.77 7.68 24.63 10,732,656,565



XRP 0.22 -1.18 12.90 10,342,447,163



Polkadot 9.85 4.74 31.05 8,817,884,310



Cardano 0.26 24.87 45.38 8,357,731,579



Bitcoin Cash 430.77 7.05 19.93 7,921,531,791



Binance Coin 41.06 2.48 9.22 5,932,424,913



Chainlink 14.68 10.08 26.08 5,840,857,219