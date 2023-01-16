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Bitcoin rüzgarı arkasına aldı

2022'de yatırımcısına yüzde 64 kaybettiren Bitcoin 2023'teki yükselişine devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası bu sabah 21.300 doları aşarak 9 haftanın zirvesine çıktı. 2023'ün ilk 16 günündeki yükselişi yüzde 28'i buldu. Kripto paraların toplam piyasa değeri de bu süreçte yaklaşık 200 milyar dolar yükseldi. Yükselişte en önemli etkenlerden birisi dolar ve dolar varlıklarındaki gerileme oldu

Bitcoin rüzgarı arkasına aldı
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Haftasonu 20.000 dolarlık psikolojik direnci kıran ve iki kere 21.000 doları test eden Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı.

Bitcoin sabaha karşı TSİ 5.25 civarında 21.345 dolarla 9 haftanın zirvesine yükseldi. Ardından 21.170 dolara çekildi. Bu çekilmeye rağmen günlük yükselişi yüzde 2.2 oldu. Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da günlük yüzde 3.1 yükselerek 1.575 dolara çıktı.

Haftanın il gününe Binanc Coin yüzde 2.5, Ripple yüzde 3.3, Cardano (ADA) yüzde 4.7, Dogecoin yüzde 2.4, Polygon ise yüzde 5.9 yükselişle başladı.

Sabah saatlerinde piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 94'ü yükseliş kaydetti. Yani piyasa genelinde olumlu rüzgarlar esti.

Bitcoin sabaha karşı 21.300 doları aşarken kripto paraların toplam piyasa değeri de 998 milyar dolarla 1 trilyon dolara yaklaştı. Ardından 994 milyar dolara geriledi. Toplam piyasa değeri böylece 2023 yılında 199 milyar dolar artmış oldu.

2023'TE YÜZDE 28 YÜKSELDİ

Kripto para piyasası 2022'de LUNA ve FTX iflasları ile dünya genelinde merkez bankalarının sıkılaşan para politikaları dahil pek çok yönden büyük darbeler yemişti. Bitcoin 2022 genelinde yüzde 64 değer kaybederken 2023'te şu ana kadar yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Yılın ilk 16 gününde dolar bazında yüzde 28 yükseldi.

Bitcoin'in yıllara göre performansı:

Yıl Performans (%)
2011 1467
2012 187
2013 587
2014 -61
2015 35
2016 124
2017 1338
2018 -73
2019 94
2020 302
2021 60
2022 -64

Halihazırda FTX depreminin etkilerinin geçmesiyle Bitcoin yükseliş eğilimine girmişti ancak perşembe günü ABD'de aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 6.5'e gerilediğinin açıklanmasıyla yükseliş hızlandı. Kasımda enflasyon yüzde 7.1 seviyesindeydi.

FED BEKLENTİLERİ

Beklentilere paralel gelen bu veriyle 1 Şubat'ta Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. 50 baz puanlık artırım ihtimali masadan kalktı. Bunun yanında piyasada Fed'in martta da 25 baz puanlık artırıma gidip faiz artırımlarına ara vereceği beklentisi fiyatlanmaya başladı.

DOLAR ENDEKSİ 11 AYIN DİBİNDE

Bu durum ABD hazine tahvillerinde düşüşe yol açtı. ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 2023 başında yüzde 3.88 iken bugün yüzde 3.49'a geriledi. Dolar endeksi de 11 ayın ardından bu sabah ilk kez 102 seviyesinin altına geriledi.

Dolar ve dolar varlıklarındaki gerileme borsalar ve altını yükselttiği gibi getiri arayışındaki yatırımcının kripto paralara da yönelmesine sebep oldu.

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