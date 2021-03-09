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Bitcoin yeniden 1 trilyon dolarlık piyasa değerinin üzerine çıktı

Bitcoin 2 haftanın ardından 54.000 doları aşarken, piyasa değeri de yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Ethereum da son bir haftada yüzde 17 yükselerek 1.800 doların üzerini gördü

Bitcoin yeniden 1 trilyon dolarlık piyasa değerinin üzerine çıktı
HABERTURK.COM

Bitcoin son günlerdeki kararsız hareketinin ardından bugün 2 hafta sonra 54.000 doların üzerini gördü. Son 24 saatte yüzde 6.3 yükselen Bitcoin 54.388 dolara kadar yükseldi.

Son yükselişle beraber Bitcoin haftalık olarak dolar bazında yüzde 10.4, 2021 genelinde ise yüzde 80 kazandırdı. Toplam piyasa değeri de yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.5 yükeslişle 1.800 doların üzerine tırmandı. Ethereum'un haftalık yükselişi ise yüzde 17'yi buldu.

PAYPAL'DAN ÖNEMLİ SATIN ALMA

İlk 100'de bulunan kripto paraların 73'ü son 24 saatte değer kazandı. Binance Coin yüzde 1.5 artarken, Dogecoin ise yatırımcısına bugün yüzde 4 kazandırdı.

Son yükelişlerde PayPal'ın kripto para güvenlik firması Curv'ü satın aldığını duyurmasının getirdiği güven etkili oldu. PayPal söz konusu satın almanın kripto para ve dijital paralara desteğini hızlandırıp genişleteceğini bildirdi.

Satın alma bedeli açıklanmazken ABD basını anlaşmanın yaklaşık 200 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.

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