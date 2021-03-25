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Bitcoin yeniden düşüşte

Dün Elon Musk'ın açıklamalarıyla 57.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin bu seviyelerde tutunamadı. Bu sabah itibarıyla 53.000 doların altına düştü. Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.7 değer kaybı yaşadı

Bitcoin yeniden düşüşte
HABERTURK.COM

Dün 54.000 dolar civarında seyreden Bitcoin, Elon Musk'ın Tesla araçların artık Bitcoin'le alınabileceğini açıklamasıyla 57.000 doların üzerine tırmanmıştı.

Ancak Bitcoin bu seviyede tutunamadı. Bu sabah itibarıyla 52.940 dolara geriledi. Son 24 saatteki düşüşü yüzde 3'ü aştı.

Bitcoin Fed Balkanı Jerome Powell'ın kripto paraları spekülatif ve volatil olarak nitelemesinin ardından pazartesi günü 58.000 dolardan 53.000 dolara gerilemişti.

ETHEREUM 1600 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamaları ise ancak geçici bir sıçramaya neden oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 83'ünde son 24 saatte dolar bazında değer kaybı yaşandı. Ethereum yüzde 5.7 gerileyerek 1.590 dolara düştü.

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