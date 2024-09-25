Bitlis deprem son dakika: AFAD duyurdu! Az önce Bitlis'te deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son dakika haberi… Bitlis deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre, Bitlis ili Tatvan ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası ''Az önce Bitlis'te deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar 26 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile takip ediliyor. İşte, Bitlis deprem son dakika gelişmeleri...
Bitlis’te deprem meydana geldi. Derinliği 8.67 kilometre olarak ölçülen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Ülke genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok kaydedilirken son olarak Bitlis ili Tatvan ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 26 Eylül 2024 Bitlis deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...
SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BİTLİS'TE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 14.50'de Bitlis ili Tatvan ilçesinde bir deprem meydana geldi.
4.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD sarsıntıyı yerin 8.67 kilometre derinliğinde kaydetti.
BİTLİS DEPREM VERİLERİ
Yer: Tatvan (Bitlis)
Tarih: 2024-09-25
Saat: 14:50:03
Enlem: 38.2525
Boylam: 42.55528
Derinlik: 8.67
Büyüklük: 4.5
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
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