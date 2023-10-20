Bitlis'te Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

BİTLİS'teİsrailsaldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail'in saldırıları protesto edildi. Bitlis Medeniyetler Platformu organizasyonu ile Ulu Cami önünde toplanan grup, tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı. Platform Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin, İsrail ile iş birlikçilerinin 17 Ekim'de doğrudan hedef gözeterek çocukların yoğunlukta olduğu hastaneyi füze ile vurduklarını belirtti. Şahin, "Müslümanlar, uyanışa geçmeyene kadar Filistin ve Kudüs mazlum ve mahzun kalacaktır. İsrail'in Kudüs'ün Yahudileştirilmesi çerçevesinde Mescid-i Aksa'ya saldırması, tamamen yasa dışıdır. İsrail sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedir" dedi.